Accident de train meurtrier en Grèce: à Athènes, la colère silencieuse des manifestants

Des milliers de personnes en colère ont manifesté ce vendredi à Athènes, où des heurts ont éclaté, et dans d'autres villes de Grèce, à la mémoire des 57 personnes tuées dans une collision de trains, au troisième jour de deuil national.

L’image est sobre et poignante. Dans les mains des manifestants rassemblés dans la capitale grecque, des dizaines de gros ballons de baudruche noirs flottent au bout d’une longue ficelle au-dessus de la foule. Le contraste avec la façade ocre de l’édifice néoclassique du Parlement grec est saisissant. Cet hommage aux jeunes victimes de l’accident de train meurtrier se déroule sans slogans, en silence. Il y a là environ 3 000 personnes.

Un autocollant noir est massivement distribué. Dessus, en lettres blanches, l’expression « Pare me otan ftaseis » – « Appelle-moi quand tu es arrivé ». La phrase que toutes les mamans disent à leurs enfants pour savoir qu'ils vont bien, qu'ils sont en vie, explique celle qui distribue les autocollants.

« Ce n'est pas fini »

Quelques mètres plus loin, une grand-mère évoque sa tristesse et sa colère, des sanglots dans la voix. Elle avait rencontré l’une des jeunes victimes de l’accident. Un autre manifestant, lui, imagine que la tension sociale va aller crescendo. « Nous effectuons ici une commémoration sans parole, une manifestation silencieuse, après l’accident de train. Mais à mon avis, ce n’est que le début, la réaction des gens va continuer à s’amplifier. Ce n’est pas fini », estime-t-il auprès de notre correspondant à Athènes, Joël Bronner.

Cet hommage est aussi en effet un cri de colère. Un cri silencieux. Plus tard dans la soirée, comme pour donner raison à ce manifestant, le silence sera finalement rompu, remplacé par le bruit des affrontements entre certains manifestants et la police. À Thessalonique, dans le nord du pays, où un nombre similaire de manifestants a défilé ce vendredi, la police a aussi brièvement fait usage de lacrymogènes. À Larissa, la ville la plus proche des lieux de l'accident dans le centre du pays, ils étaient 700 à manifestants, et 500 à Patras, une ville universitaire du Péloponnèse (sud-ouest), selon la police.

Perquisition

La compagnie ferroviaire grecque Hellenic Train reste la première cible de la colère de ces manifestants. Le mot « Assassins » a été peint ce matin en lettres rouges sur la vitre de son siège à Athènes. Hellenic Train est mise en cause pour de nombreuses négligences et lacunes ayant entraîné cette catastrophe qualifiée de « tragédie nationale » par les autorités et qui bouleverse la Grèce.

Ce vendredi matin, la police grecque avait perquisitionné la gare de Larissa, à la recherche des causes du drame. Le chef de gare, 59 ans, qui a reconnu sa responsabilité dans l'accident, doit être entendu par la justice à Larissa ce samedi. Il risque la prison à vie si sa culpabilité est établie. Des médias, dont la chaîne publique de télévision ERT, ont mis en avant son inexpérience puisque, selon eux, il avait été nommé à ce poste il y a seulement 40 jours seulement après un emploi au ministère de l'Éducation et une formation de trois mois.

Selon une source judiciaire citée par l'AFP, l'enquête en cours vise « à engager des poursuites pénales, si nécessaires, contre des membres de la direction de l'entreprise » Hellenic Train. Elle a confirmé que « des fichiers audio, des documents et d'autres preuves pouvant aider à clarifier l'affaire et à attribuer des responsabilités pénales ont été saisis » dans la gare de Larissa. La justice et la population veulent comprendre pourquoi un train transportant 342 passagers et dix cheminots a pu être autorisé à emprunter la même voie unique reliant Athènes à Thessalonique (nord) qu'un convoi de marchandises.

Grève reconduite

Comme la veille, les trains sont restés au dépôt ce vendredi après un appel à la grève des syndicats de cheminots qui a été reconduit pour 48 heures de plus. Les organisations déplorent que leurs demandes de recrutement de personnel permanent, de meilleure formation et de nouveaux outils de sécurité aient « toutes été définitivement jetées à la poubelle ». Le président du syndicat des conducteurs de train OSE, Kostas Genidounias, a mis en exergue les manquements à la sécurité sur la ligne incriminée, où « toute la signalisation est faite manuellement. »

Hellenic Train avait été achetée en 2017 par le groupe public italien Ferrovie Dello Stato Italiane (FS) dans le cadre du programme de privatisations exigé par les créanciers de la Grèce pendant la crise économique (2009-2018). Il y a trois semaines, les représentants syndicaux de la compagnie avaient tiré la semaine d'alarme. « Nous n'allons pas attendre l'accident qui arrivera pour voir les responsables verser des larmes de crocodile », avaient-ils averti.

(Et avec AFP)

