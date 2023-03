Le roi Charles III se rendra en France et en Allemagne pour sa première visite à l'étranger

Le roi Charles III se prépare à la première visite d’État à l’étranger de son règne. Et cela se passera en France et en Allemagne, du 26 au 31 mars. Buckingham Palace a dévoilé un programme chargé.

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

La première visite de Charles III en tant que chef d’État doit souligner les liens forts entre le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne ainsi que leur histoire et culture communes. À Paris, le roi inaugurera une exposition au musée d’Orsay en compagnie de la Première dame Brigitte Macron. Mais surtout, un banquet d’État sera donné en son honneur à Versailles et il s’adressera aux parlementaires, une première pour un monarque britannique.

Charles et son épouse Camilla termineront leur visite à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France pour se rendre dans les vignobles dévastés par les incendies l’été dernier. Une manière de parler de dérèglement climatique, une cause chère à Charles III.

Un symbole fort

Leurs majestés passeront ensuite deux jours en Allemagne, à Berlin et Hambourg. Là aussi au programme, banquet d’État et discours au Parlement. Le souverain assistera aussi à un entraînement militaire et visitera un mémorial de la Seconde Guerre mondiale.

Cette première visite d’État, en Europe, a surpris quelques observateurs, qui s’attendaient à un voyage dans le Commonwealth, mais se tient (comme toute visite royale) sur proposition du gouvernement britannique. Un symbole fort dans un contexte de négociations post-Brexit.

