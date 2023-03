Une pièce ukrainienne défectueuse à l'origine de l'explosion en vol de la fusée Vega-C

Le lanceur européen Vega-C est cloué au sol le temps qu'une commission d'enquête mette au clair les raisons de son explosion peu après son décollage le 20 décembre dernier. D'après les conclusions de l'enquête, une pièce d'origine ukrainienne se serait avérée défectueuse.

C'était un lancement crucial pour Vega-C, car il s'agissait de son premier vol commercial. Mais voilà, 151 secondes après son décollage, le lanceur a explosé entraînant la perte des deux satellites qu'elle transportait et l'échec de la mission.

Défaut sur une tuyère

Plus de deux mois plus tard, on sait désormais ce qui est arrivé. Un défaut sur la tuyère du moteur du second étage, c'est la partie d'où s'échappent les flammes de la fusée, serait à l'origine de l'accident. C'est plus précisément le col de cette tuyère qui est en cause, une pièce fabriquée par l'industriel ukrainien Youzhnoye dans la ville de Dnipro.

Avio, le maitre d'œuvre italien de la fusée Vega-C avait en effet préféré faire appel à ce constructeur plutôt qu'à Arianegroup, pourtant fournisseur historique de cette pièce. Cela dit, le problème a depuis été involontairement réglé, puisqu'à la suite de la guerre en Ukraine, Avio est retourné se fournir auprès du groupe européen.

Défaillances dans les contrôles qualité

L'italien reste cependant très critiqué. Cette affaire met en lumière des défaillances dans ses contrôles qualité. D'autant plus que la perte de Vega-C a eu de lourdes conséquences pour le spatial européen, déjà en difficulté par les retards à répétition de son nouveau lanceur Ariane 6. Avoir une fusée clouée au sol n'a fait qu'empirer les choses, le retour en vol de Vega-C est désormais prévu pour la fin de l'année.

