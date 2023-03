Estonie: des législatives dominées par les questions de défense

Les Estoniens votent, ce samedi 4 mars, pour renouveler leur Parlement qui compte 101 sièges. Le vote en ligne et anticipé a déjà commencé en début de semaine. Dans ce pays limitrophe de la Russie, la campagne a été dominée par les questions de défense. La formation nationaliste Ekre talonne le parti de la Réforme de la Première ministre, ce qui inquiète certains.

Reportage à Tallinn, par Marielle Vitureau

Dans le bureau de vote installé dans les allées d'un centre commercial de Tallinn, les électeurs défilent. Impossible pour Karolin de ne pas aller voter : « Il y a des partis qui remettent en question la démocratie en Estonie ». Cette électrice a en tête la formation nationaliste Ekre qui dénonce l'aide trop importante de l'Estonie à l'Ukraine.

Les écarts se resserrent

Le parti de la Réforme, le parti de la Première ministre qui domine depuis des décennies la vie politique estonienne devrait arriver en tête, mais l'écart avec la formation nationaliste s'est resserré. Six partis devraient entrer au Parlement et pour le politologue Martin Molder, rien ne semble joue d'avance : « Aucune coalition avec une forte majorité n'émerge vraiment pour l'instant. La répartition des votes entre les différents partis peut vraiment changer le paysage politique du tout au tout ».

Défense et sécurité

Un sujet a dominé la campagne : celui de la défense et de la sécurité. C'est une évidence pour ce candidat d'un parti libéral : « Si le pays disparaît, tous les autres problèmes deviennent sans importance ». Les questions économiques et sociales vont très vite rattraper le prochain Parlement. La croissance économique a été négative en 2022 et le secteur de l'éducation demande des réformes urgentes.

