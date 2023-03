L'Allemagne pourrait légaliser la récupération d'aliments dans les poubelles des supermarchés

En Allemagne, récupérer des aliments périmés dans les poubelles des supermarchés a un nom, cela s'appelle le containern et c'est assimilé à du vol. Un mouvement militant y voit la possibilité de lutter contre le gaspillage de nourriture. Le gouvernement d’Olaf Scholz envisage de mettre fin aux poursuites

Avec notre correspondante à Berlin, Nathalie Versieux

Caro et Franzi étaient étudiantes, quand elles se sont faites arrêter par la police, dans les environs de Munich. Les deux jeunes militantes étaient en opération « lutte contre le gaspillage ». En clair, elles venaient de piocher dans la poubelle d’un supermarché un certain nombre d’aliments non périmés. Caroline Kuhn dite Caro, a été condamnée à 1 200 euros d’amende avec sursis pour vol.

« Les autres sont mangeables… »

« Il y avait des jus de fruits, du chocolat, des produits laitiers du fromage et des yaourts et des légumes. Alors un emballage de trois poivrons jaune, rouge et vert, un est abîmé, mais les autres sont mangeables… », raconte-t-elle.

Chaque année, 11 millions de tonnes de nourriture sont jetées en Allemagne. Le sud conservateur est particulièrement strict avec les militants. « Ces activistes se classent politiquement plutôt dans les rangs alternatifs, de gauche et en Bavière, ils sont davantage exposés aux contrôles de police et aux poursuites judiciaires que dans le nord du pays, plus tolérant », explique le juriste Boris Burghardt.

Fin des poursuites ?

Mais les choses pourraient changer. Le gouvernement d’Olaf Scholz a promis de mettre fin aux poursuites contre les militants qui se servent dans les poubelles des supermarchés, malgré la résistance de la grande distribution.

