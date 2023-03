Le fabricant allemand Rheinmetall en discussion pour construire une usine de chars en Ukraine

© Wikimedia Commons CC BY SA 4.0 Rheinmetall Defence

Le fabricant d'armes allemand Rheinmetall, qui produit notamment quantité de chars d'assaut, est en négociation avec Kiev pour la construction d'une usine de fabrication d'armement en Ukraine. La Russie prend la menace au sérieux.

Publicité Lire la suite

Armin Papperger, le patron de Rheinmetall, envisage de produire le Panther directement en Ukraine, rapporte notre correspondante à Berlin, Nathalie Versieux. Le char d'assaut Panther KF51 est l'un des plus modernes au monde. Ce tout nouveau joyau de l'industrie de destruction ne figure pour l'instant dans l'équipement militaire d'aucune armée au monde.

Rheinmetall espère achever d'ici à deux mois les négociations « prometteuses » avec le gouvernement de Volodymyr Zelensky. Pour 200 millions d'euros d'investissement, Rheinmetall pourrait fabriquer 400 Panther par an. L'usine serait protégée par un système de défense anti-aérien. 600 à 800 engins seraient nécessaires à l'Ukraine pour gagner la guerre, selon le président de Rheinmetall. Une quantité que les Occidentaux ne pourront fournir si facilement à leur allié, de l'avis du fabricant.

Menace russe de réponse musclée

Après avoir longtemps tergiversé, le chancelier allemand Olaf Scholz avait donné fin janvier son feu vert à l'envoi en Ukraine de chars d'assaut Leopard, un fleuron de l'armement allemand. Berlin, qui veut fournir en tout 18 chars Leopard 2A6 issus des stocks de la Bundeswehr, coordonne une coalition de pays dont l'objectif est d'envoyer deux bataillons de 31 Leopard à Kiev et à laquelle participent entre autres la Suède, la Finlande, le Portugal ou encore la Pologne.

Les projets de Rheinmetall sont pris au sérieux à Moscou. L'ex-président et numéro deux du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev a d'ores et déjà menacé de célébrer l'ouverture éventuelle de l'usine « comme il se doit avec une salve de [missiles] Kalibr et d'autres dispositifs pyrotechniques », dans un message sur son compte Telegram.

► À lire aussi : Reportage - Guerre en Ukraine : face aux Russes, des tankistes harassés et des blindés obsolètes

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne