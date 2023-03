Estonie: le Parti de la réforme remporte les législatives avec une avance confortable

Selon les premiers résultats, le Parti de la réforme d'Estonie (ERE) de la Première ministre Kaja Kallas est arrivé en tête des élections législatives de ce dimanche 5 mars, où le taux de participation s'est élevé à 63,7%.

Avec notre correspondante régionale, Marielle Vitureau

Le Parti de la réforme d'Estonie a largement remporté la victoire, devançant de 21 sièges la formation nationaliste du Parti populaire conservateur d'Estonie (Ekre) qui perd deux députés au Parlement. Quelques jours avant le scrutin, les sondages prévoyaient une lutte beaucoup plus tendue.

La Première ministre Kaja Kallas a su s'imposer en réagissant de manière ferme et déterminée à l'agression russe en Ukraine. Dans ce pays limitrophe de la Russie, la guerre inquiète et les questions de défense et de sécurité ont dominé. Le slogan du ERE était une « Estonie entre de bonnes mains ». Les Estoniens lui ont renouvelé leur confiance en lui donnant plus de 30 000 voix, un record absolu.

Eesti 200, ou Estonie 200, un autre parti libéral créé il y a cinq ans, fait son entrée au Parlement avec 14 députés. Il pourrait être le nouvel allié du parti de la Réforme qui n'a désormais que l'embarras du choix pour former la nouvelle coalition. Peu avant le scrutin, le Parlement s'est mis d'accord pour augmenter le budget de la défense à 3% du produit intérieur brut (PIB). Il va devoir s'attaquer aux questions économiques et sociales. En 2022, l'économie a été en récession.

