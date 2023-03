L'accident de train en Grèce «révèle les carences de l'État, renforcées par les politiques européennes»

Entretien

Cinq jours après la collision meurtrière entre deux trains, la colère ne retombe pas en Grèce. Ce dimanche 5 mars, de violents heurts ont opposé des policiers et des manifestants à Athènes, en face du Parlement grec, en marge d’un nouveau rassemblement de protestation. Entretien avec Olivier Delorme, historien, romancier et auteur de La Grèce et les Balkans (Gallimard).

RFI : Depuis cette tragédie survenue le 28 février au soir, qui a coûté la vie à 57 personnes, dont de nombreux étudiants, les manifestations se multiplient. Le Premier ministre grec vient de demander pardon. C’est un geste qui peut répondre à la colère qui s’exprime ?

Olivier Delorme : Oui, c'est un geste que les Grecs attendaient, car cette catastrophe est particulièrement ressentie dans tout le pays. Les victimes – mortes ou disparues – sont essentiellement des jeunes qui voyageaient entre Athènes et Thessalonique qui est quasiment la seule ligne ferroviaire du pays.

Comment expliquer cette colère qui ne retombe pas ? On a l’impression qu’elle dépasse cet accident de train, même s’il est dramatique.

Cette tragédie est cruellement ressentie parce que les politiques européennes ont fait s'effondrer un peu plus la natalité qui était déjà basse en Grèce depuis dix ans. Que l'enfant est devenu quelque chose de très rare en Grèce, que les jeunes gens sont partis en grand nombre pour fuir la situation économique et sociale du pays générée par les politiques européennes. Plus de 500 000 jeunes ont quitté le pays et ceux sont les mieux formés.

Ce drame provoque aussi une émotion si extraordinairement forte, car il révèle à la fois les carences de l'État grec, renforcées par les politiques européennes et les coupes budgétaires, ainsi que le clientélisme puisqu’il semblerait que le chef de gare ait été nommé alors qu'il n'avait ni l'âge ni les compétences pour occuper le poste, mais sous pression d’une députée. Bref, pour les Grecs traumatisés par dix ans de politiques d'austérité absolument sauvages, le constat est que c’est un échec et c’est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je doute que les excuses du Premier ministre suffisent.

Cette colère n’est donc pas uniquement dirigée contre les autorités grecques, contre la société des chemins de fer Hellenic Train, mais aussi contre l’Union européenne ?

L'Union européenne a imposé la disjonction entre la gestion du réseau qui ne génère aucune recette et le transport lucratif des passagers et des marchandises qui a été privatisé et bradé comme le reste du patrimoine public grec à une société étrangère. Pour le chemin de fer, c’est une compagnie italienne qui empoche les bénéfices, pour les aéroports, une société allemande. En revanche, la charge de l’entretien des infrastructures reste à la charge du gouvernement grec, donc du contribuable. Le processus de privatisation s’est déroulé dans un cadre d’opacité totale et dans un contexte d'austérité absolument sauvage. Il faut que les Français comprennent que le smic n'a toujours pas atteint le niveau de 2008, alors que l’inflation est aujourd'hui de 16%. Le mécontentement est d’autant plus fort que la dette n'a pas été réduite alors que c’était la justification des politiques européennes.

Cet accident met le gouvernement Mitsotakis sous pression ?

En réalité, c'est toute la classe politique qui est jugée coresponsable de cet état de fait puisque depuis dix ans, tous les partis se sont succédé au pouvoir : le Pasok, l’ex-parti socialiste, Syriza qui était au pouvoir lors de la décision de privatisation du rail, la droite. Les Grecs constatent qu’aucun gouvernement, qu’aucune des solutions politiques mises en application n’ont réglé les problèmes qui aujourd'hui aboutissent à une catastrophe extrêmement difficile à accepter. Constat que les gouvernements passés, quelque soit leur tendance politique, ont échoué à mettre en place un système ferroviaire moderne.

Le gouvernement Mitsotakis qui a tout de même commis une maladresse lors de la composition de la commission d’enquête…

C’est une maladresse extraordinairement incompréhensible. Le gouvernement a nommé un homme qui était à la tête de la société des chemins de fer quand la décision de privatiser le transport a été prise en 2015 et qui a ensuite été le président de l'autorité créée sous pression européenne pour liquider l'ensemble du patrimoine public grec (Taiped). Devant le tollé, 24 heures après sa nomination, il a dû démissionner de la commission d'enquête.

Une catastrophe qui conduit au report des élections législatives…

Tout le monde les annonçait pour le 9 avril, mais il semble qu'elles vont être repoussées puisque l'émotion est telle que le gouvernement n'a pas envie d'aller très vite à ces élections, donc les élections auront probablement lieu en mai. Dans le contexte actuel, cette crise peut avoir des conséquences assez imprévisibles, je pense, et qui seront de long terme. Vous avez aujourd'hui un mélange explosif.

