Nouvelles révélations sur l'ampleur du harcèlement sexuel au sein de la police britannique

Une enquête de l'hebdomadaire The Observer témoigne du nombre important d'enquêtes concernant des officiers pour des affaires de harcèlements ou d'agressions sexuelles.

Avec notre correspondante à Londres, Sidonie Gaucher

1 387 policiers britanniques font l’objet d’enquêtes pour violences et infractions à caractère sexuel, révèle The Observer ce samedi. Près de 80 officiers sont actuellement poursuivis pour comportement inapproprié.

En réalité, la plupart des agresseurs démissionnent avant d’être interpellés. L’article fait état d’une dizaine d’officiers qui sont même restés en poste. En général, les victimes sont des personnes vulnérables qui viennent chercher de l’aide auprès de la police. Souvent, les officiers font mine de protéger la victime afin d’abuser d’elle, comme on peut voir sur le site Police Me Too, qui regroupe des témoignages.

Ces révélations font écho à celles du policier David Carrick qui, en janvier, avait avoué des dizaines de crimes supplémentaires, après avoir déjà reconnu vingt viols. C’était le collègue de Wayne Couzens, le policier qui a violé et tué Sarah Everard, en mars 2021.

Une réforme « nécessaire » de la police

Mi-février, un des responsables de la police de Londres expliquait que Scotland Yard doit faire le ménage, mais que le processus sera « lent et douloureux », mais « nécessaire ». « C'est comme ça que nous nous réformerons » pour « devenir une institution dans laquelle les Londoniens peuvent avoir confiance », a-t-il ajouté. Lors de la condamnation de David Carrick, le chef de Scotland Yard Mark Rowley avait déjà prévenu que s'attaquer aux « échecs systémiques prendra[it] du temps » et donnerait lieu à la révélation au grand jour d'autres « affaires difficiles ».

(Et avec AFP)

