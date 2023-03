Journée des femmes

Le gouvernement espagnol veut imposer une parité hommes-femmes en politique et dans l'entreprise

Le texte espagnol prévoit un quota de 40 % qui devra être systématique sur toutes les listes électorales, et aussi dans les gouvernements et les Parlements. Ce pourcentage devra également être respecté dans les conseils d’administration, notamment ceux des plus grands groupes. © Getty Images/Carbonero

Le gouvernement socialiste a présenté mardi 7 mars, veille de la Journée internationale des droits des femmes, un projet de loi très novatrice dans le but d’instaurer une parité hommes-femmes pérenne dans les sphères de la politique et de l’entreprise. Et ce en vertu du postulat de Pedro Sanchez : « Si les femmes représentent la moitié de la société, la moitié du pouvoir politique et économique doit être détenu par des femmes ».