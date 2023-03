Réfugiées en Moldavie, ces Ukrainiennes rêvent de rentrer au pays

Journée des femmes

Les femmes dans le monde, ce sont aussi ces Ukrainiennes, réfugiées en Moldavie. Accueillies avec générosité dans ce pays très pauvre et menacé par la Russie, elles ont pu continuer de vivre décemment. Mais leur maison, leur pays leur manque. Les réfugiées ukrainiennes rêvent de pouvoir rentrer chez elles.

Publicité Lire la suite

Accroché à son blouson usé, un ruban aux couleurs du drapeau national ukrainien, bleu et jaune. Ce 8 mars, Ludmila fête ses 60 ans. Mais l'humeur n'est pas à la fête. La guerre en Ukraine est entrée dans sa deuxième année. Ancienne comptable originaire de la région de Jytomyr, Ludmila se dit patriote. En 2014, quand les manifestations pro-européennes de la place Maïdan à Kiev ont éclaté, elle y était avec son fils et se souvient : « Il y a eu des morts à l'époque. Les Cent Célestes, les victimes pour la démocratie. Aujourd'hui, mon fils est sur le front à Bakhmout. »

Se reposer et rentrer au pays

Nous sommes à la Cuisine du pape François, un centre d'accueil pour les Ukrainiens et les Moldaves démunis, mis en place conjointement par la Fondation Regina Pacis avec le diocèse de Chisinau. Ludmila y est venue chercher de l'aide. « Les Moldaves sont généreux et sincères », confie cette femme. Ils offrent l'accueil et un sentiment de sécurité aux réfugiés. Mais que faire ? Si son mari supporte mieux l'exil, elle reste inquiète pour son fils et son petit-fils restés au pays, de l'autre côté de la frontière située à 130 kilomètres de Chisinau. Le mari de Ludmila aurait besoin d'une intervention sur le cœur. Mais une opération aussi lourde dans un hôpital public moldave, cela semble compliqué : « Une opération coûte cher en Ukraine. On pensait pouvoir la faire ici, mais c'est impossible. Alors, on va rentrer chez nous. »

Il est vrai que la Moldavie est économiquement très pauvre. Son PIB par habitant a été estimé à 5 355,80 dollars en 2022 [Source : Banque mondiale]. C'est-à-dire qu'il se situerait entre celui de l'Algérie et de l'Albanie. Le système de santé moldave a besoin de modernisation et les hôpitaux publics portent encore les stigmates de la crise sanitaire du Covid-19. Il y a un manque chronique de médecins, notamment de médecins de famille, le manque d'équipement médical se fait sentir surtout dans les campagnes et la bureaucratie dans cette ancienne république soviétique est encore très présente.

Cent mille réfugiés ukrainiens, en majorité femmes et enfants, se sont installés en Moldavie. © Agnieszka Kumor / RFI

Une parole réconfortante

De l'autre côté du bureau, la main posée sur le clavier d'un ordinateur, Katerina Ilienko, employée du centre. Pharmacienne de 43 ans de Kharkiv, elle a fui la guerre avec sa fille. Sur le mur, un calendrier suspendu tout près de sa tête et une date entourée d'un cœur rouge : le 24 février. Un triste anniversaire du début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.

Katerina s'est installée il y a neuf mois dans la capitale moldave. Le visage triste, elle raconte : « Les gens qui viennent ici sont vraiment dans le besoin. Moi, ça va. J'ai le toit, j'ai un travail, de quoi manger, ma fille est avec moi. Elle suit les cours en ligne depuis son université de Kharkiv. Et moi, j'aide mes compatriotes à retrouver un logement ou à accomplir les formalités auprès des administrations. On fait la distribution des produits de première nécessité. Je leur offre une parole réconfortante. » Le visage de cette femme de 43 ans s'illumine enfin. Quand la guerre sera finie, souffle cette réfugiée, on reconstruira notre pays.

► À lire aussi Guerre en Ukraine: que deviennent les femmes et les enfants réfugiés en Pologne

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne