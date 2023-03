Catastrophe ferroviaire en Grèce: grève et manifestations, la colère s'étend

Des violences entre policiers et manifestants ont de nouveau éclaté en Grèce mercredi 8 mars alors que la colère s'étend après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts, certains réclamant désormais la démission du gouvernement.

L'accident de train, qui s'est produit le 28 février, a tué 57 personnes et suscité l'indignation du public face à l'état de délabrement du réseau ferroviaire.

Plus de 65 000 personnes ont crié leur indignation à travers la Grèce au cours d'une nouvelle journée de protestation marquée par une grève quasi-générale dans les secteurs public et privé. Les grévistes estiment que des années de négligence, de sous-investissement et de manque de personnel sont en cause.

À Athènes, plus de 40 000 personnes, parmi lesquelles des salariés du secteur des transports, des étudiants et des enseignants, ont défilé dans le centre de la capitale en scandant « Assassins ! » et « Nous sommes tous dans le même wagon ».

Journée nationale de grèves et manifestations en Grèce ce 8 mars 2023 contre la pire tragédie ferroviaire du pays qui a tué 57 personnes le 28 février. Les chemins de fer restent paralysés pour une huitième journée consécutive. AFP - LOUISA GOULIAMAKI

Des cocktails Molotov et des pierres ont été lancés ce mercredi par un groupe de manifestants devant le Parlement grec, dans le centre d'Athènes, et la police a riposté en tirant des gaz lacrymogènes.

Des milliers de personnes sont également descendues dans les rues de Thessalonique, la deuxième plus grande ville du pays, où un groupe de manifestants a jeté des pierres sur un bâtiment gouvernemental.

