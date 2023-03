Royaume-Uni: le projet de loi contre l'immigration illégale fait l’unanimité contre lui

La ministre britannique de l’Intérieur promet de mettre un terme aux traversées de la Manche sur des embarcations de fortune. Suella Braverman a présenté ce mardi 7 mars un projet de loi visant à automatiquement expulser les migrants arrivés irrégulièrement, sans qu’ils puissent demander l’asile. En dehors des Conservateurs, le projet fait l’unanimité contre lui.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

La critique la plus cinglante vient du Haut Commissariat des Nations unies aux Réfugiés. Le HCR exprime dans un communiqué sa « profonde inquiétude » : le projet de loi pourrait « abolir le droit d’asile au Royaume-Uni » pour les migrants arrivés de manière irrégulière sur le territoire, et constituerait une violation claire de la Convention de Genève : « Ceux qui fuient la guerre et les persécutions n’ont pas la possibilité de se procurer des visas et des passeports et il n’existe pas de voie légale pour eux ».

► À lire aussi : Traversées de la Manche: Londres durcit sa loi contre l'immigration illégale

Au Royaume-Uni, les ONG de défense des migrants s’indignent, elles aussi, de ce texte et dénoncent un projet inhumain et dénué d’empathie.

Même parmi les professionnels du droit des migrations, on s’interroge sur la faisabilité du projet, au-delà de sa légalité. Alors que le texte prévoit de détenir et de renvoyer les personnes arrivant par la Manche, les spécialistes soulignent que Londres n’a pas les capacités de détention et qu’aucun pays partenaire ne serait prêt à accueillir ces migrants.

La ministre n’a dévoilé aucun détail sur la logistique ou la date de mise en œuvre.

► À lire aussi Royaume-Uni: immigration nette record d'un demi-million de personnes en un an

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne