Umea en Suède, une ville qui prend en compte la vie des femmes... et leurs avis

Journée des droits des femmes

À Umea, petite ville suédoise non loin du cercle arctique, on trouve l’un des rares musées du monde dédié à l’histoire des femmes. La municipalité, très avant-gardiste, s’interroge sur la place des femmes dans l’espace public depuis des décennies maintenant.

Cela a commencé dans les années 1970. L’égalité des sexes est dans l’air du temps et à Umea, ville étudiante, progressiste, les idées fusent. Des chercheurs se spécialisent sur ces questions, et la municipalité, ancrée à gauche, se lance. Elle devient un petit laboratoire, avec comme premier projet, la construction de logements sociaux, pensés pour les mamans avec notamment, les fenêtres des cuisines orientées vers les cours intérieures où jouent les enfants.

C’est le début de la prise de conscience des spécificités de la condition féminine et de leur prise en compte dans les politiques urbaines. Une préoccupation qui va se formaliser en 1989, avec la création d’un poste dédié à la mairie d’Umea : celui de commissaire à l’égalité des genres. Deux personnes aujourd’hui portent cette casquette, elles sont payées pour s’assurer que dans la planification de tous les projets menés par la ville, la question des femmes est toujours posée.

Umea, la ville qui soutient ses footballeuses

Dans les années 1990, l'équipe masculine d’Umea peut s’entraîner sur ce terrain aux meilleurs horaires de la journée : entre 17 et 20 heures, ce qui rend la vie des joueuses du club féminin bien compliquée. Pourtant, à ce moment-là, les joueuses sont mieux placées dans leur ligue que les joueurs. La mairie va donc établir une règle simple, encore valable aujourd’hui : la meilleure équipe de la ville (quelque soit son sexe) choisit ses plages horaires pour l'occupation du terrain.

Grâce à cette modification du fonctionnement de l'accès au terrain a priori anecdotique, l'équipe féminine jaune et noire de fottball est devenue, quelques années plus tard, l’un des meilleurs clubs du monde puisqu’elle a emporté sept championnats en 8 ans, et deux fois la Champions League féminine.

Des aménagements urbains modifiés

Autre anecdote : celle d’un tunnel piéton qui passe sous la gare ferroviaire. Il relie deux quartiers d’Umea dans lequel des femmes se sont fait agresser il y a 10 ans. Très vite, la mairie a décidé de tout casser, de reconstruire un tunnel plus large, plus lumineux, avec des fresques apaisantes sur les murs, et surtout une échappatoire au milieu du tunnel en cas de danger.

Plus récemment, pour réfléchir à l’aménagement des berges du fleuve, la mairie a organisé une série d’ateliers en non-mixité avec des adolescentes. L'idée était de prendre en compte le fait que les jeunes filles s’expriment généralement moins et surtout, moins librement quand il y a des garçons.

Une statue pour porter la parole des femmes

Au centre de la principale place d’Umea, il n’y a pas de statue équestre d’un roi ou d’un général, mais un fauve, rouge pétant, qui rugit, campée sur sa cage de laquelle on imagine qu’il s’est échappé. C’est une œuvre d’art qui a été commissionnée par la municipalité pour célébrer le Mouvement MeToo, il y a cinq ans. La statue s’intitule « Écoute » (« Listen »). Et c’est le message lancé à tous ceux qui traversent Umea aujourd'hui : « Écoutez la parole des femmes, et ne fermez pas les yeux sur les abus dont elles sont victimes ».

