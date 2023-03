Géorgie: malgré le recul du gouvernement, la rue maintient la pression et la présidente intervient

Russie d'un côté, Union européenne de l'autre. En pleine guerre en Ukraine, la Géorgie, pays démocratique du Caucase voisin de la Russie, est dans le tourment. Le gouvernement de Tbilissi est accusé d'avoir proposé une législation inspirée de Moscou au sujet des « agents de l'étranger », statut susceptible de s'abattre sur des organisations critiques du pouvoir. Le texte a été retiré, mais les manifestations continuent. La présidente du pays a même salué le rôle que ces mobilisations jouent actuellement en Géorgie.

La Géorgie est une ex-république soviétique. Le russe est une des langues officielles de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, territoires qui ont proclamé leur indépendance en 2008 après une guerre éclair entre Moscou et Tbilissi, sous la présidence Saakachvili.

La Géorgie est un pays polarisé historiquement, et la situation peut s'avérer difficile à décrypter. Le parti au pouvoir actuellement est accusé de vouloir durcir son emprise, de museler l'opposition, et d'entretenir un rapport ambigu avec la Russie, alors qu'il est pro-UE.

« Il y a des inquiétudes sur le fait que le Rêve géorgien, au pouvoir depuis 2012, veuille transformer le pays en un système à parti unique », résume par exemple Thomas de Waal, du groupe de réflexion Carnegie Endowment for International Peace, cité par l'AFP.

La Géorgie souhaite officiellement, de longue date, rejoindre l'Union européenne. Mais Bruxelles demande notamment à Tbilissi des réformes de la justice et du système électoral, ainsi qu'une authentique liberté de la presse et la lutte contre les oligarques.

Le pays s'est vu refuser en juin le statut de candidat à l'intégration, contrairement à l'Ukraine et à la Moldavie. Les autorités « déclarent qu'elles sont pro-UE. Mais leurs actions démontrent un autre scénario », selon Natia Seskuria, de l'institut britannique Royal United Services Institute (RUSI).

Symbole de cette polarisation extrême, depuis 2021, l'ex-président pro-occidental, actuellement figure de l'opposition, Mikheïl Saakachvili, est détenu pour « abus de pouvoir », ce qu'il dénonce pour sa part de vengeance politique.

Un manifestant tient un bâton avec les drapeaux nationaux géorgien et ukrainien lors d'un rassemblement contre le projet de loi du gouvernement, en face du Parlement géorgien à Tbilissi, ce jeudi 9 mars 2023. AP - Zurab Tsertsvadze

« Je veux féliciter la société pour sa première victoire »

Les affaires géorgiennes prennent ces jours-ci une autre dimension. Ce jeudi, le parti au pouvoir a annoncé le retrait d'un projet de loi visant ONG et médias et qui avait déclenché, ces deux derniers jours, des manifestations massives durement réprimées dans le pays.

Et la présidente de la Géorgie a salué la « victoire » des manifestants opposés à ce texte jugé répressif. « Je veux féliciter la société pour sa première victoire, je suis fière de ce peuple qui a fait entendre sa voix », a déclaré dans une allocution télévisée depuis New York Salomé Zourabichvili, qui est pour sa part pro-occidentale et critique du gouvernement de son pays – ses pouvoirs sont limités.

Surtout, des partis d'opposition ont annoncé qu'ils continueraient de manifester contre le gouvernement. Et des milliers de personnes étaient rassemblées jeudi soir dans la capitale, pour continuer de mettre la pression sur les autorités.

Résultat, dans la foulée des propos de Mme Zourabichvili, le ministère de l'Intérieur a annoncé la libération de manifestants arrêtés depuis mardi. C'était l'une des demandes de l'opposition. En revanche, « des enquêtes sont en cours afin de déterminer, d'identifier et d'arrêter ceux qui ont attaqué la police », a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Face aux derniers troubles en Géorgie, le Kremlin s'est dit ce jeudi « préoccupé ». Mais Moscou nie tout lien avec le projet de loi sur les « agents de l'étranger ». « Le Kremlin n'a absolument rien à voir avec cela », a déclaré son porte-parole Dmitri Peskov.

►À lire aussi Géorgie : des partis appellent à manifester malgré le retrait du projet de loi sur les « agents de l'étranger »

(Avec AFP)

