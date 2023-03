Guerre en Ukraine: salve de frappes russes sur le pays, des infrastructures énergétiques touchées

Des frappes se produisent depuis cette nuit du 9 mars à travers l'Ukraine. A Kiev notamment où au moins deux personnes ont été blessées, mais aussi dans la région de Kharkiv et d'Odessa. De nombreuses infrastructures énergétiques ont été touchées.

À Kiev, une alerte a retenti peu après minuit, les sirènes ont sonné au-dessus de la ville, comme dans beaucoup d’autres régions ukrainiennes, relate notre correspondante dans la capitale ukrainienne, Emmanuelle Chaze. Ça a donc été une nuit assez longue, une nuit d’attente, une nuit d’angoisse pour ceux qui étaient encore réveillés, mais beaucoup aussi ici ont été réveillés par une explosion vers 5h30, heure de Kiev, une première explosion très forte en centre-ville suivie par d’autres. Les autorités disent que c’est le travail de la défense aérienne, mais précisent aussi qu’il y a des blessés, ce qui a été confirmé par le maire de la ville, Vitali Klitschko.

On compte également des coupures d’électricité d’urgence qui ont été mises en place à travers la ville. À l’heure actuelle, environ 15% des habitants dans la capitale ukrainienne sont privés de courant et 40% des usagers à Kiev privés de chauffage. On craint de nouvelles frappes avec les autorités qui enjoignent évidemment les habitants à se mettre à l’abri, donc en sous-sol, dans le métro, dans des parkings souterrains. Malheureusement, ça n’a rien d’inhabituel ici pour les Ukrainiens qui subissent ces attaques depuis plus d’un an maintenant.

Après un tir de missile russe, à Kiev, en Ukraine, le 9 mars 2023. REUTERS - STRINGER

Dans l’ensemble du pays, des frappes particulièrement massives et intenses

Ça faisait près d’un mois qu’on n’avait pas vécu une attaque de cette ampleur. C’est vrai que beaucoup de gens ici ont finalement appris à vivre avec ce danger au-dessus de leurs têtes. Beaucoup de personnes disent qu’elles ont toute confiance dans la défense aérienne ukrainienne. Mais au-delà, au niveau des alertes, on avait quand même des informations indiquant de possibles frappes massives cette nuit, notamment via le silence radio sur les ondes utilisées par l’armée russe.

En général, cela indique une attaque imminente. Et là, effectivement, ça s’est vérifié avec des frappes sur l’ensemble du pays : sur Nikolaïev, sur Dnipro, sur Odessa, Jytomyr, même Ivano-Frankivsk dans l’ouest du pays. Dans la région de Lviv, une frappe russe a tué au moins quatre civils - deux hommes et deux femmes, a annoncé le gouverneur régional. La ville de la région de Kharkiv a été également durement touchée, plus de quinze fois. Cette ville de l'est de l'Ukraine s'est retrouvée ce jeudi matin sans électricité, eau ni chauffage, a annoncé son maire Igor Terekhov. Par ailleurs, la centrale nucléaire de Zaporijjia est privée de courant.

La défense anti-aérienne ukrainienne a réussi à abattre « 34 missiles » sur 81 ainsi que quatre drones explosifs Shahed de fabrication iranienne sur huit, a indiqué le général Valery Zaloujny sur Telegram.

Cette nouvelle salve de frappes intervient alors que depuis des semaines, l'attention se portait surtout sur le sort de Bakhmout dans le Dombass. Mercredi, le groupe de paramilitaire russe Wagner a revendiqué la prise de la partie orientale de la ville. « Bakhmout pourrait tomber dans les prochains jours », a prédit le Secrétaire général de l'OTAN qui a appelé à continuer à soutenir l'Ukraine.

