UE: Bruxelles sonne la fin prochaine du «quoiqu'il en coûte»

Après avoir autorisé les largesses budgétaires des États membres de l'UE pendant la pandémie de Covid-19, puis l'an dernier pour limiter les effets de la crise énergétique, la Commission européenne prépare désormais le retour à l'ordre. Les 27 sont de nouveau sommés de faire preuve de prudence dans la gestion de leurs finances.

Le retour du Pacte de stabilité et de croissance, son nom exact, se profile. Il était de fait suspendu depuis le début de la pandémie de Covid-19. Avec une recommandation et deux objectifs : Réserver les mesures de soutien aux ménages les plus modestes, réduire les dépenses des États et inciter aux économies d'énergies.

D'autant que le Pacte de Stabilité doit être réactivé au 31 décembre... Dans cette perspective, Bruxelles a demandé aux 27 de préparer leurs budgets 2024 en visant un retour sous la barre des 3 % de déficit « à moyen terme ». En 2021, il a atteint 4,6 % en moyenne dans l'UE.

La Commission européenne entend toutefois dépoussiérer les « anciennes règles ». Ce serait la troisième réforme du PSC depuis sa mise en oeuvre en 1997. Le hic, c'est que la nouvelle formule qui doit être précisée à la fin du mois, ne sera pas prête pour le budget 2024...

En attendant, Bruxelles a donc décidé de prendre en compte « certains éléments des orientations de la réforme » dans sa surveillance budgétaire dès l'an prochain. L'idée de la Commission est de donner plus de souplesse aux pays de l'UE pour investir dans la croissance verte et numérique. C'est donc la croissance des dépenses courantes que les États membres sont encouragés à limiter.

Les procédures pour déficit excessif devraient être réactivées au printemps 2024 sur la base des données budgétaires de cette année.

