Selon l'Ukraine, la Russie a tiré six missiles Kinjal simultanément sur son sol

Démonstration d'un avion MiG-31K de l'armée de l'air russe, transportant un missile Kinjal, pour les 73 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à Moscou, en 2018. AP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Russie a intensivement bombardé une grande partie de l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi 9 mars, tuant au moins six civils et coupant pendant quelques heures l'approvisionnement électrique de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Selon des responsables ukrainiens, Moscou a tiré six missiles hypersoniques Kinjal, soit un nombre sans précédent jusqu'alors. Kiev n'a aucun moyen d'abattre ce type de projectiles. Quels sont ces missiles décrits comme invincibles par le Kremlin ?