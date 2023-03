Accord au sein de l’Union européenne pour réduire la consommation d'énergie d'ici 2030

Les institutions européennes ont adopté ce vendredi 10 mars une législation sur l’efficacité énergétique destinée à réduire en 2030 la consommation d’énergie de 11,7%. Les négociations ont été entamées il y a des mois entre les trois institutions européennes qui défendaient chacune des ambitions très éloignées.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Pour les députés européens qui s’étaient donnés comme objectif 14,5% de réduction, il vaut mieux un accord un peu moins ambitieux que pas d’accord du tout. Ce, d’autant que pour les représentants de l’UE, le signal politique est important, car il sera demandé des efforts non seulement aux administrations mais aussi aux entreprises. La nouvelle directive européenne d’efficacité énergétique fait partie des outils de l’UE pour son objectif de réduction de 55% des émissions de CO2 en 2030.

C’est la première fois que l’Union européenne se fixe un objectif chiffré d’efficacité énergétique et un mécanisme pour le faire respecter. Il aura fallu seize longues heures de négociations entre les parlementaires européens et les vingt-sept gouvernements pour parvenir à mettre sur les rails cette réforme.

La guerre en Ukraine a accéléré cette décision

La précédente directive datait de 2018 et depuis la Commission européenne a fait de la neutralité carbone une de ses priorités majeures ; la proposition de réforme avait été formulée il y a près de deux ans et sa nécessité a été accélérée par l’impact énergétique de la guerre en Ukraine.

« L’énergie la moins chère est celle qu’on n’utilise pas », résume un député européen et même si l’objectif de réduction de consommation est moindre que celui réclamé par le Parlement. Il faudra tout de même réduire 1, 5 % la consommation chaque année et 1,9% pour les administrations, qui devront donner l’exemple.

La réduction de 11,7% est fixée par rapport à un scénario de consommation établi pour dix ans en 2020 et elle concernera particulièrement les industries les plus énergivores. Les centres de données informatiques feront partie des industries évaluées en continu et ces économies d’énergie européennes concerneront autant les transports ou le bâtiment.

