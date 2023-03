Le Royaume-Uni veut trouver le prochain gouverneur de Gibraltar… via LinkedIn

Pour recruter le nouveau gouverneur de Gibraltar, le Royaume-Uni a publié mardi 7 mars une annonce sur le réseau professionnel LinkedIn. L’enclave britannique, située au sud de l'Espagne, surnommée le Rocher, cherche un représentant du roi.

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Une expérience dans la défense et la sécurité, mais aussi des compétences en diplomatie : voici les principales qualités du prochain gouverneur, selon l’annonce LinkedIn, pour remplacer Sir David Steel, vice-amiral de la Royal Navy. Un mandat de quatre ans qui commence en 2024 et dont le salaire dépasse les 100 000 euros par an.

L’heureux élu gardera un œil sur le détroit de Gibraltar et sera en charge du territoire britannique situé en Andalousie, d’une zone de 6,8 km2 : les 30 000 habitants font de ce territoire l’un des plus denses au monde.

Une offre alléchante donc, mais il y a un sujet qui fâche : le Brexit. Si la population a voté à plus de 90 % contre la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, il va falloir trouver un accord avec l’Espagne. Car leur frontière commune est franchie par 15 000 travailleurs chaque jour.

Faudra-t-il instaurer des contrôles douaniers ? Rien n’est gravé dans le marbre pour le moment, les négociations continuent et un dénouement pourraient bien avoir lieu pendant le mandat du prochain gouverneur.

