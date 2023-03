Plus de 5000 migrants secourus au large des côtes italiennes en quatre jours

En seulement quatre jours, 5 000 migrants, dont plus de 1 300 le 11 mars, ont été secourus au large des côtes calabraises et siciliennes par les garde-côtes et la Marine militaire. Ce qui plonge à nouveau la petite île de Lampedusa dans une situation très difficile.

Publicité Lire la suite

Depuis le 1er janvier 2023, 17 592 personnes ont débarqué en Italie contre 5 976 sur la même période en 2022. Le centre de premier accueil et d’identification de Lampedusa déborde d’enfants, de femmes et d’hommes provenant de Libye, Tunisie et Turquie. Plus de 2 600 migrants y sont hébergés alors que ce centre a une capacité de 450 places, rapporte notre correspondante à Rome, Anne Le Nir.

Des aliments, des médicaments, des couvertures, des vêtements et des produits d’hygiène ont été acheminés par avion sur l’île. D’autres biens de première nécessité sont attendus dimanche 12 mars. Mais pour le maire de Lampedusa Filippo Mannino « Cela ne résoudra pas le problème ». « L’Europe est trop silencieuse face à l’urgence humanitaire en cours », a-t-il déclaré.

Concernant les opérations de secours d’embarcations surchargées, elles ont été réalisées grâce à une étroite collaboration entre les unités de la garde côtière et de la Marine militaire. Cette collaboration a démontré que même dans des conditions très adverses, il est possible d’éviter des drames comme celui du naufrage d’un caïque en Calabre, le 26 février, qui a causé la mort d’au moins 74 personnes.

La justice a ouvert une enquête sur ce drame. Les autorités maritimes, et en particulier les garde-côtes, sont soupçonnés de n'avoir pas réagi assez vite aux informations faisant état de la présence du navire surchargé dans la zone.

Rassemblement en soutien aux victimes du naufrage

Le corps d'une fillette âgée de 5 à 6 ans, victime de ce naufrage, a d'ailleurs été découvert ce samedi, près de deux semaines après. Ce samedi, de nombreuses organisations et citoyens se sont rassemblés ce samedi sur la plage de Cutro en Calabre pour montrer leur solidarité et leur soutien aux victimes, à leurs familles et au 180 rescapés du naufrage. Des milliers de manifestants ont défilé dans les rues derrière une croix fabriquée avec des morceaux de bois provenant du naufrage.

Manifestation à Cutro le 11 mars 2023 à la suite de la mort de 74 migrants dans le naufrage d'un navire au large de l'Italie. © Valeria Ferraro / AP

« Nous demandons que tous les migrants qui fuient les guerres, la violence ou la pauvreté, puissent entrer en toute sécurité. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour manifester le soutien des nombreuses associations et des citoyens aux victimes, à leurs familles et aux rescapés. De telles tragédies renforcent l'union entre les associations et les citoyens qui œuvrent chaque jour pour le respect de la dignité humaine et des droits de l'homme », estime Antonella Inverno, cheffe des politiques de l'enfance et de l'adolescence à Save The Children, interrogée par RFI.

Elle critique la politique mise en place par le gouvernement d'extrême-droite de Giorgia Meloni après la tragédie et en appelle à l'Union européenne. « Le gouvernement a décidé d'investir plus d'argent et de simplifier les procédures pour construire de nouveaux centres destinés à l'expulsion des migrants. L'Europe a démontré avec les Ukrainiens qu'elle était capable d'accueillir les réfugiés si elle le voulait, rappelle Antonella Inverno. Par conséquent, nous espérons vraiment que l'Europe puisse faire avancer les choses. »

►À lire aussi : Naufrage de migrants: l'appel du pape à arrêter les passeurs fait réagir le gouvernement italien

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne