Attentats de Bruxelles: la justice ordonne la fin des fouilles à nu sur les accusés

Parmi les accusés détenus, six, dont Salah Abdeslam, se sont plaints de subir un traitement humiliant et dégradant, avec des fouilles les obligeant à s'agenouiller quotidiennement pour vérifier qu'ils ne cachent pas d'objet dangereux dans leurs parties intimes.

La cour d'appel de Bruxelles a ordonné lundi à la police belge de cesser les fouilles corporelles à genou pratiquées chaque jour sur les accusés détenus du procès des attentats jihadistes de 2016 à Bruxelles. Cette question perturbe depuis décembre la participation des accusés au procès. Salah Abdeslam a refusé de comparaître.

C'est la deuxième décision en ce sens. L'État belge avait fait appel d'une première décision défavorable rendue fin décembre. Dans son arrêt rendu lundi matin, la cour d'appel « constate (...) l'absence de fondement légal des génuflexions imposées aux intimés pendant les fouilles pratiquées par les officiers de la police judiciaire lors des transfèrements » de la prison vers le palais de justice. Par conséquent, elle « ordonne à l'État belge de mettre un terme à cette pratique », ajoute le texte.

Les attentats de Bruxelles, revendiqués par l'organisation État islamique, avaient fait 32 morts et plus de 340 blessés le 22 mars 2016. Une double attaque-suicide avait eu lieu peu avant 8h dans le hall des départs de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, suivie, une heure plus tard dans le métro dans la capitale européenne, d'une troisième également perpétrée par un kamikaze porteur d'explosifs.

À ce procès ouvert début décembre, neuf hommes sont jugés pour la participation à ces attaques, à des degrés divers. Un dixième, présumé mort en Syrie, est jugé en son absence. Le procès doit durer jusqu'à l'été sur le site ultra-sécurisé du Justitia, ex-siège de l'Otan. Sept des neuf accusés comparaissent détenus, et les deux autres sont libres de leurs mouvements.

« Traitement dégradant »

Parmi ces accusés détenus, six – dont Salah Abdeslam et son ami d'enfance Mohamed Abrini –, se sont plaints de subir un traitement humiliant et dégradant, avec ces fouilles les obligeant à s'agenouiller quotidiennement pour vérifier qu'ils ne cachent pas d'objet dangereux dans leurs parties intimes. Le 29 décembre, dans une décision rendue en référé, le tribunal de première instance de Bruxelles leur avait donné raison en déplorant « le caractère général et systématique » des fouilles, sans justification individuelle. Cette juridiction avait relevé que la « pratique systématique des fouilles à corps avec génuflexions (...) paraît constitutive d'un traitement dégradant » tel qu'interdit par la Convention européenne des droits de l'homme.

L'État belge invoquait des raisons de sécurité. Lundi, la cour d'appel a précisé qu'« une astreinte de 1 000 euros » par contravention et par plaignant sera imposé à l'État si la pratique ne cesse pas au plus tard le neuvième jour suivant la signification de l'arrêt.

