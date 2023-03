La BBC réintègre son présentateur star Gary Lineker après le tollé provoqué par sa suspension

La BBC a annoncé lundi 13 mars le retour à l'antenne de l'ex-footballeur Gary Lineker, l'un des plus célèbres présentateurs du groupe, dont la suspension vendredi après un tweet contre le gouvernement a provoqué un tollé.

Avec notre correspondante à Londres,

« Gary est un élément important de la BBC et je sais à quel point la BBC compte pour lui, et je me réjouis qu'il présente notre émission le week-end prochain », a déclaré le directeur-général de la BBC, Tim Davie dans un communiqué. Depuis la semaine dernière, la chaîne publique était accusée d’avoir cédé à la pression du gouvernement après la suspension de son présentateur vedette Gary Lineker.

L'ex-footballeur avait été mis à pied après avoir critiqué sur Twitter un projet de loi du gouvernement conservateur sur l'immigration.Son émission, Match Of The Day, diffusé tous les samedis soir, est un monument de la télévision anglaise.

Tout ça est parti d’un tweet de l’ancien international dans lequel il dénonçait sur son compte « une politique cruelle à destination des plus vulnérables, dans un langage qui n'est pas sans rappeler celui utilisé par l'Allemagne dans les années 1930 ». Ce qui a fait réagir les conservateurs, qui ont demandé à la BBC de sanctionner son présentateur.

Soutiens tous azimuts

Après discussion avec la chaîne, Gary Lineker a été suspendu de son émission temporairement « jusqu'à ce que nous ayons une position claire et convenue sur son utilisation des médias sociaux », a précisé le la BBC. Sauf que c’était sans compter le soutien de la communauté sportive. Boycott du personnel, émissions sportives diffusées le week-end sur les différentes chaînes de la BBC annulées en conséquence.

L’émission de Gary Lineker qui existe depuis bientôt 60 ans et qu’il présente depuis presque 25 ans a quand même eu lieu mais dans un format réduit – 20 minutes à la place d'une heure – et surtout sans son, sans expert, sans personne pour commenter. Pas d’interviews de footballeurs non plus. Ils ont tous eux aussi refusé de participer, il y a juste eu quelques résumés des matchs du jour.

Certains membres du personnel reprochent à la direction d’avoir fait preuve de lâcheté. Pour le syndicat national des journalistes, la position de la BBC est dangereuse. Elle cède à la pression du gouvernement. Car Gary Lineker donne régulièrement son avis sur les réseaux sociaux. Il y a 6 ans, il écrivait que les conservateurs traitaient les demandeurs d’asile d’une manière « affreusement raciste et totalement sans cœur ».

Deux poids, deux mesures

À l’époque, la BBC défendait son présentateur arguant qu’il s’agissait de son compte Twitter privé, que les règles strictes pour les journalistes ne s’appliquaient pas aux animateurs sportifs. Entre-temps, la politique de la chaîne sur l’impartialité s’est durcie. Selon un ancien directeur général, l’ancien buteur a « techniquement enfreint les directives de la BBC en matière d’impartialité ».

La chaîne d’audiovisuelle publique fait régulièrement l’objet de discussions sur son indépendance éditoriale. Selon les soutiens de Lineker, la BBC a deux poids deux mesures lorsqu’il s’agit d’impartialité. Cette affaire a relancé le sujet sur Richard Sharp, son président. Il n’a pas de rôle éditorial, mais il est tout de même accusé de conflit d'intérêt pendant le mandat de Boris Johnson. On lui reproche d’avoir conseillé l’ancien Premier ministre pour accéder à un prêt bancaire de 900 000 euros alors que Richard Sharp briguait le poste de président de la BBC et qu’il a par la suite été nommé par Boris Johnson. Il nie tout conflit d’intérêt mais depuis sa désignation fait l'objet d'une enquête d’un office indépendant des nominations publiques. Le parti d’opposition des libéraux démocrates a appelé ce week-end à sa démission.

Avec la réintégration du présentateur, tout devrait revenir à la normale samedi pour l'émission. La chaîne va revoir ses directives sur l'utilisation des réseaux sociaux. Le présentateur en contrepartie devra faire plus attention à ses tweets. Mais selon son fils, George Lineker, qui a répondu à une interview, son père ne s’excusera jamais pour son tweet.

