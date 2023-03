Ukraine: Human Rights Watch s'inquiète des conséquences de la guerre sur les orphelins

Enfants ukrainiens envoyés de force en Russie, orphelins traumatisés par la guerre : dans un rapport publié lundi 13 mars, l’ONG Human Rights Watch s’inquiète des conséquences de la guerre pour les dizaines de milliers d’enfants vivant dans des institutions ukrainiennes, qu’ils soient orphelins ou enfants placés. Elle appelle Kiev à réformer « urgemment » son système de prise en charge de ces enfants.

« Nous devons fournir un foyer familial, et non reconstruire des orphelinats » : tel est le titre de ce rapport de 55 pages qui détaille les conséquences dévastatrices de l’invasion russe pour ces enfants. Au moins 16 200 d’entre eux auraient été déportés vers la Russie, selon le Bureau national d’information en Ukraine. Ces actes font l’objet d’une enquête prioritaire du bureau du procureur de la Cour pénale internationale (CPI), qui ne peut pourtant pas juger la Russie.

Human Rights Watch attire aussi l’attention sur le problème plus large de l’accueil des orphelins en Ukraine. Officiellement, le pays comptait plus de 105 000 enfants dans des institutions, le chiffre « le plus élevé d’Europe après la Russie », note l’ONG. Avec la guerre, de nombreux enfants ont été évacués massivement, à l'intérieur de l'Ukraine, mais aussi vers l'étranger. Dans le chaos, certains enfants n’ont pas été enregistrés, des fratries ont été séparées.

La guerre en Ukraine a eu des conséquences traumatisantes et dévastatrices pour les enfants placés en institution, notamment des transferts forcés vers la Russie et la séparation d’avec leurs familles.

Nouveau rapport👇 https://t.co/45Fqy4JYWX pic.twitter.com/zkPBj7ioHM — HRW en français (@hrw_fr) March 13, 2023

Besoin de réformes

Les gouvernements ukrainiens successifs s’étaient engagés depuis 2005 à placer les orphelins dans des familles ou des structures de type familial, mais les réformes ont échoué et le nombre d’institutions a en fait augmenté.

« Le retour des enfants illégalement enlevés par les forces russes devrait être une priorité internationale », note le rapport, tout en appelant l’Ukraine et ses alliés à s’assurer « que tous les petits Ukrainiens jouissent de leurs droits à vivre dans des familles, et non dans des institutions ».

