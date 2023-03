Écosse: les militants indépendantistes votent pour trouver leur nouveau Premier ministre

© Jane Barlow/Pool via Reuters

Les candidats à la tête du Parti national écossais Humza Yusaf, Kate Forbes et Ash Regan avant le début d'un débat, à l'Université de Strathclyde, à Glasgow, le 11 mars 2023.

Un mois après l’annonce de la démission de Nicola Sturgeon, les Écossais n’ont pas encore choisi leur futur Premier ministre. Les militants du Parti national écossais (SNP), le parti indépendantiste, choisissent depuis lundi 13 mars leur chef, qui deviendra à son tour dirigeant de la nation. Les votes sont ouverts, avec trois candidats en lice, mais aucun favori ne semble s’imposer. Le résultat doit être annoncé le 27 mars, à l’issue d’un scrutin inédit depuis 2004.

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Depuis un mois, les trois candidats s’affrontent de débats en meetings de campagne et c’est maintenant aux adhérents de les départager : pour l’instant, aucun favori ne se détache.

Humza Yusaf, actuel ministre de la Santé, a recueilli le soutien de ténors du parti. Mais il doit se battre depuis le début de la campagne contre son image de « candidat de la continuité », alors qu’une partie du SNP aimerait tourner la page Nicola Sturgeon après ses huit ans de règne.

Sa principale rivale, Kate Forbes, le distance auprès des Écossais en général, mais ils n’ont pas tous le droit de choisir leur nouveau dirigeant, le vote étant restreint aux militants du parti. Très croyante, l’actuelle ministre des Finances de l’Écosse a réussi à renverser la tendance après une entrée en campagne difficile : elle a dû justifier ses positions conservatrices sur les sujets sociétaux, allant à l’encontre du gouvernement actuel, dont le parti est ancré à gauche.

La faiseuse de roi risque d’être Ash Regan, elle aussi ancienne ministre, plutôt conservatrice et largement considérée comme la moins populaire. Avec le système de vote par classement, et donc transférable, c’est le report de voix de ses électeurs qui pourrait départager Humza Yousaf et Kate Forbes.

