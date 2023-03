Volkswagen investit 122 milliards d'euros dans la voiture du futur

La firme allemande avait déjà fait de l'électrique sa priorité pour l'avenir. Le constructeur automobile a opéré une transition radicale et il a annoncé, mardi 14 mars, un renforcement de ses investissements dans ce secteur d'avenir.

Les ventes restent encore modestes, écrit notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut. Même si Volkswagen parle d’un « record » en 2022, les véhicules électriques n’ont représenté que 7% des ventes du premier constructeur automobile européen. Mais l’électrique est la priorité du groupe aux dix marques depuis quelques années. Volkswagen a décidé d’augmenter encore son engagement dans ce secteur.

Deux tiers des investissements

Quelque 122 milliards d’euros sont prévus d'ici à 2027 pour l’électrique, soit les deux tiers des investissements du groupe. La construction d’usines de batteries, l’approvisionnement en matières premières nécessaires pour leur réalisation constitueront un pilier important de ces investissements.

Le groupe a également annoncé l'ouverture en 2027 d'une quatrième usine au Canada, sans détailler ses projets pour l'Europe, où six usines ont été annoncées et trois sont déjà planifiées en Suède, Allemagne et Espagne. La filiale de Volkswagen dédiée à la production de batteries, PowerCo, « devrait générer d'ici à 2030 un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards d'euros », explique le groupe.

Ces investissements se concentreront sur les États-Unis et la Chine où Volkswagen est à la peine face à l’Américain Tesla et ses concurrents locaux.

Le constructeur automobile veut qu’un véhicule sur cinq vendus dans le monde en 2025 soit électrique. L’an dernier, les pronostics du groupe étaient de 50% de voitures électriques d'ici à 2030 et presque 100% dix ans plus tard.

