Allemagne: manifestation contre la visite officielle du Premier ministre israélien

Benyamin Netanyahu a entamé mercredi 15 mars une visite officielle de trois jours à Berlin, malgré les nombreuses critiques à l'égard des réformes qu'il veut entreprendre en Israël. Plus de 10 000 Israéliens vivent à Berlin, souvent jeunes. Plusieurs centaines d'entre eux s'étaient réunis jeudi après-midi porte de Brandebourg, pour protester contre les réformes en Israël.

Avec notre correspondante à Berlin, Nathalie Versieux

« Démocratie démocratie », une petite foule brandissant des écriteaux en hébreux, en anglais et en allemand, s'est réunie au cœur de Berlin pour protester contre la venue de Benyamin Netanyahu dans la capitale allemande, et pour crier son opposition aux réformes.

Hannah 70 ans explique sa présence dans la manifestation : « Je suis là pour protester contre la réforme de la Justice, mais pas seulement. Sur le plan religieux, Israël est devenu extrémiste. Ce gouvernement adopte des lois religieuses comme chez les talibans, vraiment ! »

« Je crois que Scholz devrait faire comme les Américains et dire "non, on ne veut pas le voir". Biden ne veut pas le rencontrer. Et Netanyahu vient en Europe, car les dirigeants européens le rencontrent », considère Samuel, 54 ans.

« Avec ma copine, nous sommes tous les deux moitié Israéliens moitié Allemands, nous vivons ici à Berlin. Nos parents manifestent chaque semaine en Israël contre la réforme de la justice. Le moins qu'on puisse faire quand Netanyahu vient à Berlin et que Scholz accepte de rentrer dans sa propagande, c'est de descendre dans la rue ! », témoigne David, 24 ans.

Plusieurs sont déçus d'une mobilisation somme toute modeste. L'encadrement par la police est impressionnant, alors qu'une autre manifestation, réunissant cette fois les Palestiniens de Berlin, s'est tenue le matin même, à quelques pas de là.

