Russie: Ramzan Kadyrov rencontre Vladimir Poutine et critique sans le nommer le chef de Wagner

Ces derniers mois, Ramzan Kadyrov avait laissé le fondateur de Wagner seul dans sa confrontation avec le ministère russe de la Défense. Depuis cette semaine et après une rencontre avec Vladimir Poutine au Kremlin, Ramzan Kadyrov s'est officiellement rangé dans le camp des légitimistes et a critiqué – sans jamais le nommer – Evgueni Prigojine, le fondateur de Wagner.

Avec notre correspondante à Moscou,

Son absence dans le public lors du discours à la nation de Vladimir Poutine, il y a quatre semaines, avait interrogé. Mais les doutes ont vite été dissipés à l'annonce de la présence du président russe à Grozny pour le mariage du fils aîné de l'homme fort de Tchétchénie.

Un peu plus d'un an après sa précédente visite, Ramzan Kadyrov était aussi ce lundi 13 mars au Kremlin. De nombreuses images avec Vladimir Poutine ont été diffusées par les agences d’État russe et, en soirée, un long texte du dirigeant tchétchène a été publié sur sa chaîne Telegram.

Hommages appuyés à Poutine

Comme toujours, ses hommages au président russe sont fournis et appuyés. Mais ses nouvelles critiques – c'est une première – ne sont pas adressées au commandant militaire, mais aux soldats sur le champ de bataille en première ligne. Il les a appelés « à ne pas se plaindre », car « un guerrier ne crie pas », a-t-il notamment écrit. « C'est une guerre, pas une station balnéaire », a poursuivi le dirigeant.

La presse russe ce mardi y voit un rappel à l'ordre aux mobilisés, dont les vidéos se multiplient sur les réseaux sociaux. On peut aussi y lire une critique à peine voilée des différentes prises de parole d'Evgueni Prigojine. Le patron de Wagner n'avait en effet pas hésité à publier une photo d'une cinquantaine de cadavres pour faire pression afin d'obtenir des munitions du ministère de la Défense.

