À la Une: nouvelles tensions entre l'Ukraine et la Roumanie

Depuis le début de la guerre, le delta du Danube est redevenu une route commerciale stratégique pour l’Ukraine. En cause, le blocus de la mer Noire par l'armée russe. Kiev veut approfondir le canal frontalier de Bystroe pour y faire passer des navires de fort tonnage. Mais la Roumanie s'y oppose en invoquant l’environnement et le droit international. Explications.

La Serbie est-elle devenue la terre d'accueil des diplomates russes soupçonnés d'espionnage par les États membres de l'Union européenne ? Selon une enquête de Radio Free Europe, au moins quatre diplomates auraient été réaffectés à l'ambassade de Russie à Belgrade.

Ces derniers mois, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et la Croatie ont été visées par de nombreuses fausses alertes à la bombe. La Macédoine du Nord, dernier pays à avoir intégré l'Otan, est elle aussi visée. Principales cibles : les établissements scolaires. Les autorités de Skopje reconnaissent leur impuissance et demandent de l'aide.

L'Église orthodoxe et les nationalistes serbes ne veulent pas d'accord avec le Kosovo

Samedi 18 mars, une « rencontre-clé » sous le patronage de l'Union européenne doit avoir lieu sur la rive macédonienne du lac d'Ohrid entre le président serbe Aleksandar Vučić et le Premier ministre kosovar Albin Kurti. Objectif : parvenir au plus vite à un accord entre les deux voisins pour solder leur interminable querelle, près d'un quart de siècle après la guerre de 1999. C'est dans ce contexte que le patriarche de l'Église orthodoxe serbe a rappelé lors d'une cérémonie l’importance du « serment du Kosovo » dans le mythe national. Les nationalistes serbes tentent, eux aussi, de faire barrage à tout accord entre Belgrade et Pristina. Le groupe Narodna Patrola (Patrouille du peuple) multiplie les rassemblements, parfois violents, pour faire entendre son opposition en jurant que « le Kosovo, c'est la Serbie ». Longtemps toléré par le régime Vučić, le groupe d'extrême droite pro-russe et anti-migrants semble être devenu gênant.

La Grèce toujours en colère

En Grèce, la gronde ne faiblit pas, plus de deux semaines après la pire catastrophe ferroviaire de son histoire, qui a fait 57 morts. Chaque jour ou presque, ils sont des milliers à exprimer leur ras-le-bol contre le gouvernement. Jeudi 16 mars, le pays a été de nouveau bloqué par une nouvelle grève générale et la manifestation à Athènes a encore fini par des échauffourées. Les élections législatives annoncées pour la fin du printemps promettent d'être compliquées pour le Premier ministre conservateur, Kyriákos Mitsotákis.

Élections compliquées pour les sortants au Monténégro et en Turquie

De l'autre côté de la mer Égée, Recep Tayyip Erdoğan est, lui aussi, en mauvaise posture. Malgré les séismes dévastateurs de début février et la colère populaire contre sa mauvaise gestion, l'homme fort d'Ankara a décidé de maintenir les élections législatives et la présidentielle le 14 mai prochain. En face, l'opposition tente de se rassembler derrière une candidature unitaire. Kemal Kılıçdaroğlu, le chef du parti kémaliste, a été désigné par une coalition de six formations et espère bien détrôner le dirigeant islamo-conservateur, à la tête de la Turquie depuis 2002. Portrait.

Dimanche, c'est le premier tour d'un scrutin présidentiel tendu et incertain qui se joue au Monténégro. Le président sortant Milo Đukanović va jouer sa survie politique après avoir alterné les fonctions de chef de l'État et de chef de gouvernement depuis 1991. Le plus ancien dirigeant des Balkans, toujours au pouvoir, sait que s'il gagne, il peut remettre en selle son parti, mais que s’il perd, il perd tout.

Une victoire pour la nature en Albanie

Bonne nouvelle pour les écologistes en Albanie : dix années de lutte pour sauver la rivière Vjosa ont fini par payer. La « dernière rivière sauvage » d'Europe vient d'être classée Parc national. Les autorités ont abandonné leurs projets destructeurs de mini-centrales sur son cours et entendent désormais développer le tourisme vert.

