Grève des soignants au Royaume-Uni: vers un accord entre le gouvernement et les syndicats

Le conflit social au Royaume-Uni pourrait toucher à sa fin. Le gouvernement et les syndicats soignants auraient trouvé un accord salarial, un compromis des deux côtés, désormais soumis à l’approbation des militants.

De notre correspondante à Londres, Émeline Vin

En plus d’une prime et d’une revalorisation sur l’année écoulée, le gouvernement offre une augmentation de 5% des salaires pour l’année fiscale qui commence en avril. Cela est bien en-dessous des 20% initialement réclamés par les syndicats, pour rattraper l’inflation et la décennie d’austérité.

Néanmoins, les représentants qualifient l’offre de « raisonnable » et l’ont soumise au vote de leurs adhérents. Cette consultation pourrait prendre plusieurs semaines mais les grèves sont désormais suspendues dans le secteur. Du moins pour les infirmières, les ambulanciers, les kinés et les sages-femmes. Les jeunes médecins, qui eux aussi réclament des augmentations et ont débrayé cette semaine, dépendent d’une autre négociation.

Vers l'apaisement

Le gouvernement, qui ne détaille pas comment l’accord sera financé, s’était d’abord opposé à toute augmentation mais a dû infléchir sa position – en partie pour tenir sa promesse de réduire les listes d’attente, inédites, dans les hôpitaux.

Cet apaisement pourrait marquer un tournant dans cette vague de contestation. Ce vendredi 17 mars, les syndicats enseignants et le ministère de l’Éducation ont eux aussi entamé « des négociations intenses » pour parvenir à un accord, après trois séries de grève.

