Italie: manifestation anti-Meloni à Milan pour défendre les droits des familles homoparentales

Des milliers de personnes ont manifesté à Milan, ville gouvernée par Giuseppe Sala, un maire de gauche, pour défendre les droits des enfants de familles homoparentales. Le gouvernement dirigé par Giorgia Meloni, ouvertement pro familles traditionnelles, impose en effet la suspension de l’enregistrement à l'état civil des enfants issus de couples homosexuels.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir

« On ne touche pas à nos enfants ! » : ce slogan a été scandé par la foule très colorée de manifestants rassemblés piazza della Scala, à Milan, pour protester contre une récente circulaire du ministère de l’Intérieur.

Selon le texte transmis aux autorités locales de l’État, les actes de naissance d’enfants de couples de même sexe, avec les noms des deux parents, ne doivent plus être enregistrés automatiquement à l’état civil.

Ce qui a pour conséquence la négation des droits des parents intentionnels. Du moins tant qu’ils n’auront pas demandé l’adoption, une procédure très longue, coûteuse et parfois incertaine.

La secrétaire du Parti démocrate, Elly Schlein, a déclaré : « Nous devons convaincre le gouvernement qu’il ne faut laisser personne à l’écart. La société la plus équilibrée, entre droits et devoirs, est celle qui est la plus inclusive ».

De son côté, le maire de Milan, Giuseppe Sala, a exhorté l’opposition à se battre au Parlement pour une loi sur les droits des familles homoparentales.

