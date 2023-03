Italie: une manifestation organisée à Milan par l'opposition pour les familles homoparentales

Femme paradant avec un parapluie arc-en-ciel à la gay pride de Milan, le 29 juin 2019 (Image d'illustration). AFP - MIGUEL MEDINA

Les associations LGBT+, soutenues par l’opposition, dont le Parti démocrate et le Mouvement 5 étoiles, organisent une manifestation qui se tiendra ce samedi 18 mars à Milan pour demander le respect des principes de non-discrimination des enfants nés de couples homosexuels et pour combler le vide juridique, dans l’intérêt supérieur des enfants. Comme l’ont sollicité à plusieurs reprises la Cour constitutionnelle italienne et la Cour européenne des droits de l’homme.