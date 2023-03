L'Égypte et la Turquie scellent la fin d'une décennie de brouille

Le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukry (d) serre la main de son homologue turc Mevlut Cavusoglu, après la conférence de presse conjointe au Caire, le 18 mars 2023. AFP - KHALED DESOUKI

RFI

Les ministres égyptien et turc des affaires étrangères ont annoncé au Caire une reprise des relations au niveau des ambassadeurs dans les plus brefs délais. Les relations entre Le Caire et Ankara s’étaient fortement dégradées il y a dix ans. Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a annoncé « préparer une rencontre » entre les présidents turc Recep Tayyip Erdogan et égyptien Abdel Fattah al-Sissi, pour sceller la fin d'une décennie de brouille entre les deux pays.