Vladimir Poutine en Crimée pour le 9e anniversaire de l'annexion

Le président russe Vladimir Poutine (c), et le gouverneur de Sébastopol Mikhail Razvozhayev (g), le métropolite de Pskov et Porkhov, Tikhon Shevkunov (d), visitent le centre d'art et d'esthétique pour enfants à Sébastopol, en Crimée, le samedi 18 mars 2023, à l'occasion des 9 ans de l'annexion de la Crimée.

AP