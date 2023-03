Grèce: le chef de la police limogé après les violents affrontements lors des manifestations

La police anti-émeute face aux manifestants lors d'une grève nationale de 24 heures sur la catastrophe ferroviaire la plus meurtrière du pays le mois dernier, Athènes, le 16 mars 2023. REUTERS - ELIAS MARCOU

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Grèce, le chef de la police, Constantinos Skoumas, a été limogé après les violents affrontements qui ont opposé les forces de l’ordre et les manifestants cette semaine à Athènes. Le gouvernement grec a reconnu les erreurs commises par la police anti-émeutes, un peu plus de deux semaines après l’accident ferroviaire le plus meurtrier de l’histoire du pays… Accident qui a suscité la colère de la population grecque.