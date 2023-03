Présidentielle au Monténégro: un scrutin qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire du pays

Les électeurs du Monténégro sont appelés aux urnes ce dimanche 19 mars pour le premier tour de l'élection présidentielle. Un scrutin qui pourrait marquer un tournant dans l’histoire du petit pays, en crise politique depuis des mois.

Avec notre correspondant à Podgorica, Jean-Arnault Dérens

D’un côté, il y a le vétéran de la politique dans les Balkans, Milo Djukanovic, qui alterne depuis 32 ans les fonctions de Premier ministre et de président de la République, mais qui ne part pas favori pour obtenir un nouveau mandat à la tête de l’État, car il a perdu la main depuis que son Parti démocratique des socialistes a été désavoué par les électeurs aux législatives d’août 2020.

En face, il y a plusieurs candidats issus de la nouvelle majorité, qui regroupe des courants politiques que tout oppose. Milo Djukanovic a son « adversaire favori », en la personne du chef du Front démocratique, pro-serbe et pro-russe. Le sortant veut en effet se présenter comme le seul garant de l’engagement européen et pro-occidental du Monténégro.

Pourtant, ses arguments ne prennent plus dans l’opinion, et c’est plutôt l’économiste Jakov Milatovic qui devrait se qualifier pour le second tour. En effet, la population est lasse des querelles identitaires et des discours patriotiques ; elle attend plutôt une amélioration de ses conditions de vie.

Un piéton passe devant une affiche préélectorale du candidat Jakov Milatovic à Podgorica, Monténégro, le 15 mars 2023. REUTERS - STEVO VASILJEVIC

Afin de dramatiser un peu plus l’enjeu, Milo Djukanovic a dissous le Parlement deux jours avant le premier tour, comme pour mieux indiquer qu’il jouait quitte ou double.

