Turquie: à l'occasion de Norouz, le HDP mobilise ses partisans à l'approche des élections

REPORTAGE

En Turquie, le principal parti de la gauche pro-kurde, le HDP (Parti démocratique des peuples), organisait ce dimanche 19 mars à Istanbul un grand rassemblement pour la fête de Norouz qui célèbre l’arrivée du printemps. Ce rendez-vous a pris cette année une dimension encore plus politique que d’habitude, à quelques semaines des élections.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Le rendez-vous a pris cette année une dimension encore plus politique que d’habitude, à quelques semaines des élections présidentielle et législatives, dans lesquelles le président Recep Tayyip Erdogan tentera de conserver le pouvoir. Les partisans du HDP, qui représentent environ 10% de l’électorat, pourraient être la clé du scrutin.

Sur la place de Yenikapi, où flottent les drapeaux vert et mauve du parti pro-kurde, on danse le halay dans les flaques. C’est la fête de Norouz (Nevruz en turc) mais aussi une façon de se mobiliser à moins de deux mois des élections. Adem et Muhammed ont tous les deux 18 ans. « Le pouvoir va changer de main, c’est sûr ! », dit Adem. « Et les Kurdes vont jouer un rôle décisif. C’est pour ça qu’ils veulent tous nos voix ! », affirme Muhammed.

Le HDP pourrait soutenir Kemal Kiliçdaroglu

Pour la première fois en 20 ans, le président Erdogan affrontera le 14 mai un rival, Kemal Kiliçdaroglu, soutenu par une large alliance de partis d’opposition. Le HDP n’appartient pas à l’alliance, mais pourrait appeler à voter pour lui. Comme Filiz, une mère de famille, la plupart de ses électeurs ont une bonne opinion de Kemal Kiliçdaroglu, un social-démocrate. « J’apprécie ses paroles, sa personnalité, il m’inspire confiance. Je n’ai jamais voté pour Tayyip. Qu’il parte ! Pour que, Inch’Allah, mes enfants aient un bel avenir ! », dit-il.

Abidin, 48 ans, attend aussi beaucoup de ce scrutin. « Un président doit nous apporter la démocratie, les droits de l’homme, la justice, le redressement économique. La Turquie est en ruines, il nous faut un président démocrate pour reconstruire le pays. Sinon, ce sera l’effondrement total. » À l’incertitude du scrutin s’ajoute celle qui pèse sur le sort du HDP Le parti pro-kurde est menacé d’interdiction pour des accusations de lien avec le « terrorisme ».

