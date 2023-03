Biélorussie: le Comité d’enquête sur la torture révèle l'ampleur de la violence envers les opposants

Deux ans et demi après les manifestations massives contre la réélection d’Alexandre Loukachenko à l’été 2020, le Comité international d'enquête sur la torture de Biélorussie a publié une enquête publique qui décrit les conditions de détention inhumaines à Okrestina. Ce camp de détention situé à Minsk a accueilli des milliers de détenus issus des rangs des opposants au régime.

Passages à tabac, privation d’eau, de nourriture, gens entassés dans des cellules surpeuplées… Le Comité international d'enquête sur la torture a recueilli les témoignages de 101 personnes passées par Okrestina entre les 9 et 14 août 2020, au plus fort de la répression contre les manifestants anti Loukachenko.

Le centre de détention censé accueillir jusqu’à 110 personnes en a vu passer plus de 3 000 durant ces cinq jours. Selon les témoignages recueillis, les cellules étaient tellement remplies, qu’il était difficile d’y respirer. Faute de place, des personnes ont dû passer la nuit dans la cour.

Crimes contre l'humanité

Un ancien détenu raconte que son groupe a passé plus d’une heure à genou sur un sol en béton, les mains derrière le dos, avant d’être sommé de ramper sous les coups de matraque. Un homme battu à l’entrejambe, se souvient qu'à sa question : « Pourquoi vous me battez », il s'est vu répondre : « Pour que tu ne puisses plus engendrer des personnes comme toi ».

Des témoins racontent les cris insoutenables et les bruits des craquements des os. Les rapporteurs notent que du point de vue du droit pénal international, ces actes de violence peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité. Les témoignages ont permis d'identifier treize personnes impliquées dans les actes de tortures, dont le directeur du centre de détention, toujours en poste.

