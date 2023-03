L'Irlande met en garde contre le recours à des mères porteuses ukrainiennes

En Irlande, la guerre n'empêche pas les familles de faire appel à des mères porteuses en Ukraine. Les cliniques ukrainiennes affirment que le nombre de demandes reste stable. Face à cette tendance, le gouvernement irlandais a lancé un avertissement clair pour décourager les futurs parents de se rendre en Ukraine.

De notre correspondante à Dublin, Laura Taouchanov

Malgré la guerre, l’Ukraine reste la destination la plus populaire pour les couples irlandais qui souhaitent avoir un enfant par le biais de mères porteuses.

Sans parler du danger du voyage pour aller chercher le nouveau-né en Ukraine, il y a aussi un nombre élevé de fausses couches, de bébés prématurés et de malnutrition vu l’instabilité du pays. C’est ce qu’affirme le ministre des Affaires étrangères irlandais dans une lettre visant à dissuader les familles.

Déplacer les mères porteuses en cas d'attaque

Mais le désir d’enfant semble plus fort que ces mises en garde, selon une clinique située à Kiev. Si le rythme s'était calmé au début de la guerre, la situation est redevenue stable et les nouvelles demandes de mères porteuses continuent d’affluer. Pour d’autres en revanche, les procédures avaient déjà été lancées avant le début de la guerre. Et vu les sommes en jeu, près de 50 000 euros, mais aussi l’espoir de devenir parent, il est impensable pour eux d’abandonner les démarches en route.

Les centres affirment qu’ils ont un plan b dans le cas où une attaque mettrait en péril leur travail. L’idée serait de déplacer ces femmes dans l'ouest de l'Ukraine ou de les envoyer en Pologne. Plus d'une vingtaine de bébés devraient arriver en Irlande d'ici à l'été.

