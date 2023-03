Hong Kong: la sortie du film d'horreur «Winnie the Pooh: Blood and Honey» annulée

Un participant au défilé du Nouvel An lunaire déguisé en Winnie l'ourson, dans le quartier de Chinatown à New York, le 12 février 2023 (image d'illustration).

Le film d'horreur Winnie-the-Pooh : Blood and Honey ne sortira pas à Hong Kong et à Macao, a annoncé le distributeur, mardi 21 mars, à quelques jours de la sortie prévue.

Avec notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy

Le film Winnie-the-Pooh : Blood and Honey (« Winnie l'ourson: du sang et du miel », en français) est un film gore à petit budget dans lequel un tueur un peu sadique aime non seulement le miel comme Winnie l'ourson, dont il porte le masque, mais aussi le sang et surtout celui des jeunes filles qui passent un weekend dans une maison isolée au milieu de la forêt. Jusque-là, rien de bien politiquement sensible. La commission de censure de Hongkong avait d’ailleurs approuvé la sortie du film dans 32 salles à partir de jeudi pour les « plus de 18 ans ».

Winnie the Pooh persona non grata à Hong Kong aussi

Mais les avant-premières ont soudain été annulées et les salles qui devaient montrer le film ont soudain changé leur programmation. Winnie the Pooh est un classique de la littérature enfantine anglaise, mais depuis qu’une photo de Xi Jinping et Barack Obama se promenant côte à côte en Californie, en 2013, a été associée à une vignette de l’ours Winnie en balade avec son copain le tigre, Tigrou, Winnie est devenu l’effigie sarcastique du président chinois. Toute référence au personnage de Winnie the Pooh est donc censurée en Chine depuis longtemps.

Mais cet épisode semble indiquer que Winnie the Pooh est désormais persona non grata à Hong Kong aussi.

