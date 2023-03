Le Parlement britannique a voté l'accord sur le statut post-Brexit de l'Irlande du Nord

Les députés britanniques viennent d’approuver massivement le nouvel accord conclu entre Londres et Bruxelles sur l’adoption des règles commerciales en Irlande du Nord.

C’est un vote sans grande surprise. La majorité des conservateurs et l’opposition travailliste a massivement approuvé l’accord « cadre de Windsor » annoncé début mars par le nouveau Premier ministre Rishi Sunak et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Au total, il y a eu 515 députés pour seulement 29 contre, rapporte notre correspondante en Irlande, Laura Taouchanov

Dans ces voix minoritaires, il y a les anciens premiers ministres Boris Johnson et Liz Truss. Ce vote est une victoire pour Rishi Sunak et signe aussi la perte d'influence au sein du parti conservateur de ses membres les plus eurosceptiques, très critiques envers la volonté de Sunak d'apaiser ses relations avec l'UE.

Les Unionistes nord-irlandais toujours insatisfait de l'accord

Dans ceux ayant voté contre, il y a aussi les unionistes du DUP d'Irlande du Nord. Ils avaient prévenu qu’ils feraient barrage. Leurs voix ne suffisent pas à bloquer l’accord. En revanche, ce qui inquiète le reste de la classe politique, c'est qu’ils continuent de refuser à former un gouvernement pour protester contre le fonctionnement du protocole. Ce nouvel accord ne change rien, ils affirment encore qu’il va affaiblir la position de l’Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. Et cela fait déjà près un an que la province britannique est prise en otage par ces négociations.

Dans cet accord, il y a notamment une « frein de Stormont » du nom du bâtiment abritant le Parlement nord-irlandais, qui permettra aux députés de la province de bloquer l'application de nouvelles règles commerciales votées à Bruxelles et susceptibles de s'appliquer en Irlande du Nord.

En attendant, le feuilleton Brexit qui dure depuis plus de trois ans devrait toucher bientôt toucher à sa fin. Ce vendredi, les dirigeants britanniques et européens se réuniront pour adopter officiellement le cadre de Windsor.

