Le Royaume-Uni surpris par un nouveau rebond de l'inflation

Alors que les analystes avaient prévu une légère décrue des prix à la consommation, l’Office national des statistiques du Royaume-Uni a indiqué mercredi 22 mars que l'inflation y a atteint 10,4 % en rythme annuel en février, contre 10,1 % en janvier. Cela poussé par les prix alimentaires, avec le « rythme le plus rapide depuis plus de 45 ans », note l’office.

Au Royaume-Uni, l'inflation ne descend plus en dessous des 10%, alors que les analystes prévoyaient une moyenne de 9,9%. « Les prix de l'alcool en hausse dans les pubs et restaurants » ont largement contribué à ce rebond surprise, tout comme « l'alimentation et les boissons non alcoolisées, qui ont grimpé au rythme le plus rapide depuis plus de 45 ans », a souligné Grant Fitzner, économiste de l’Office national des statistiques (ONS).

Les pénuries récentes de légumes, salades ou poivrons ont contribué à cette augmentation surprise des prix alimentaires, qui atteignent 18 %. Les Britanniques à faibles revenus en sont les premières victimes.

Le ministre des Finances Jeremy Hunt a promis de réduire l'inflation, s’attendant même à ce qu’elle retombe à un taux annuel 2,9 % à la fin de l’année. La veille, devant le Parlement, il avait jugé qu'une inflation supérieure à 10 % était « dangereusement élevée ».

Il l'a rappelé alors que la Banque d'Angleterre doit se réunir jeudi 23 mars pour statuer sur une éventuelle nouvelle augmentation des taux. Selon les experts, une hausse des taux limitée pourrait ne pas suffire pour faire baisser l'inflation.

Mais la Banque d’Angleterre doit aussi ménager la croissance dans un pays au bord de la récession. Tout cela dans un contexte économique et financier bousculé par les risques sur le secteur bancaire, après une série de faillites de banques régionales américaines et du rachat précipité du géant Crédit Suisse par UBS.

Revalorisation de salaires… vite obsolète due à l’inflation

Le Royaume-Uni est également confronté depuis des mois à des grèves à répétition pour demander des revalorisations de salaires, qui augmentent rapidement, mais sont mangés encore plus vite par l'inflation, ce qui se traduit finalement par une sévère perte de pouvoir d'achat pour les ménages.

Le géant Amazon vient ainsi d'annoncer une légère hausse de son salaire minimum dans le pays, dans le sillage d'une grève dans l'un de ses entrepôts britanniques. Certains travailleurs du rail représentés par le syndicat RMT ont également accepté une revalorisation de leur salaire d'environ 9 % en deux ans.

Pour les PME, l'inflation est également un défi, notamment pour de nombreux restaurants et petits commerces, dont le nombre de faillites ne cesse d’augmenter.

