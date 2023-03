Royaume-Uni: un sénateur nigérian reconnu coupable de trafic d'organes

Un sénateur nigérian accusé de trafic d’organes vient d’être reconnu coupable par la justice britannique. Sa famille et lui ont fait venir à Londres un jeune homme nigérian dans le but de lui prélever un rein, pour la fille du politicien. La justice parle de « transaction commerciale ».

Avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin

Ike Ekweremadu assure qu’il est victime d’une escroquerie, mais pour la Cour centrale de Londres, il comptait bien rémunérer la victime, pour le don de son rein.

Le jeune homme d’une vingtaine d’années, issu des quartiers pauvres de Lagos, a été amené au Royaume-Uni sous un faux visa l’année dernière, avec la promesse de 9 000 euros et d’une vie meilleure, et n’a appris la raison de sa venue dans le pays qu’à l’hôpital. Les médecins l’ont finalement déclaré « donneur non compatible ».

« Il s'agit d'un crime »

Le sénateur nigérian, ancien vice-président de la Chambre haute au Nigéria, a donc été reconnu coupable de trafic d’organes. Tout comme son épouse – qui nie avoir eu connaissance du montage – et un docteur nigérian, qui a agi en intermédiaire.

La fille du couple Ekweremadu, à qui le rein était destiné, a été innocentée. Le procureur a déclaré que les coupables ont traité la victime comme « des pièces détachées ». « Il ne s’agissait pas d’agir dans l’intérêt médical de votre fille, il s’agit d’exploitation, il s’agit d’un crime », a-t-il ajouté. Ike Ekweremadu, son épouse et le docteur, demeurent en détention provisoire. Le verdict sera rendu le 5 mai 2023.

