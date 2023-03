UE: l'accord sur les livraisons de munitions à l'Ukraine validé lors du sommet des 27

Lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, le jeudi 23 mars 2023, les 27 pays membres approuvent officiellement l’accord adopté le lundi 20 mars au niveau ministériel sur la fourniture de munitions à l’Ukraine. Un accord qualifié « d’historique » par l’Élysée.

Avec notre envoyée spéciale à Bruxelles, Juliette Gheerbrant

Historique entre autre par la rapidité de la décision, pour un sujet aussi sensible, cinq semaines seulement se sont écoulées depuis la proposition de la première ministre estonienne Kaja Kallas. Pour rappel, l’accord prévoit que les pays européens fournissent à Kiev un million d’obus d’artillerie pris sur leurs stocks. Pour compenser, la commission débloque un milliard d’euros. Et un autre milliard sera consacré à des achats communs de munitions. Avec une bonne nouvelle pour l’industrie européenne, les achats seront faits auprès des fabricants de l’UE et de Norvège.

Mais un bémol, même si les décisions vont exceptionnellement vite, la Commission devrait passer les commandes en mai et il faudra ensuite des mois pour que ces nouveaux stocks arrivent.

La création d’un tribunal ad hoc à la Haye

Les 27 ont donc endossé ce texte, mais ils ont aussi réaffirmé leur volonté de voir les crimes de la Russie jugés, le mandat de la CPI est une bonne chose, mais concernant le crime d’agression contre un État, les 27 endossent la création d’un tribunal ad hoc à la Haye, une proposition de la Commission.

Autre débat, celui des sanctions contre la Russie : comment lutter contre leur contournement, en examinant notamment le commerce qui continue avec Moscou via certains pays tiers. Avant même de discuter d’un nouveau paquet de sanctions, les 27 doivent coopérer pour combler les brèches.

