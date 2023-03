À la Une: Une «sorte d’accord» de normalisation conclue entre le Kosovo et la Serbie

Revue de presse des Balkans

« Nous avons un accord », a assuré Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Les discussions sur la rive macédonienne du lac d’Ohrid ont duré jusqu’à 22h, samedi 18 mars. Une « sorte d’accord a été conclue », a déclaré le président serbe Aleksandar Vučić, tout en assurant n’avoir « rien signé ». Le Premier ministre kosovar Albin Kurti l’a regretté, avant de mettre la pression sur l’UE. Il s’agit d’une feuille de route en 11 articles basée sur le « plan franco-allemand » soumis aux deux parties en novembre 2022.

Il n’aura pourtant fallu que quelques jours après « l’accord d’Ohrid » pour que Belgrade et Pristina s’accusent mutuellement de manque de volonté dans sa mise en œuvre. Ainsi, Aleksandar Vučić et Albin Kurti commencent chacun à faire sa propre exégèse de la signification des différents articles, comme s’ils n’avaient pas passé 12 heures à en discuter quelques jours auparavant. L’Union européenne, elle, veut voir la mise en œuvre terminée d’ici fin 2023, car en 2024, « il y aura des élections et une nouvelle réalité politique ».

En 2020, Twitter avait dénoncé les manipulations du régime Vučić en pleine campagne électorale. Aujourd’hui, c’est Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, qui révèle comment le parti du président serbe utilise des faux comptes sur les réseaux sociaux pour influencer l’opinion… Aux frais du contribuable.

La Moldavie a une « fenêtre d’opportunité » pour régler le conflit gelé en Transnistrie

Depuis 30 ans, la question de la Transnistrie n’a toujours pas été résolue, mais la guerre en Ukraine et l’alternance politique en Moldavie ont changé la donne. Alors que le régime de Tiraspol est plus isolé que jamais, les autorités de Chișinău commencent à faire pression sur la province séparatiste. Mais il manque encore un véritable plan pour la réintégrer. Analyse.

Depuis plusieurs semaines, on parle d’un mystérieux « plan de déstabilisation russe » visant à renverser le pouvoir pro-européen en Moldavie. Un document secret ayant fuité du Kremlin révèle la teneur du projet élaboré en 2021 et qui vise à ramener le pays dans la sphère d’influence de la Russie d’ici à 2030. Mais Moscou n’a pas pris l’Ukraine « en trois jours » et son plan moldave est en retard sur sa réalisation, si ce n’est en train d’échouer. Car Chișinău a pris des mesures avec le soutien de l’UE, qui se prépare à envoyer une mission civile chez la jeune candidate à l’intégration.

Milorad Dodik lance une nouvelle offensive contre la société civile de Republika Srpska, l’entité serbe de Bosnie-Herzégovine, avec un projet de loi copié sur le modèle russe : ce dernier vise à encadrer l’activité des « agents de l’étranger », c’est-à-dire les membres des ONG recevant des financements d’autres pays. C’est le deuxième projet de loi controversé en quelques semaines, après celui visant à réintroduire les délits de diffamation et d’insultes, véritable menace pour les médias libres de Republika Srpska. Mais les journalistes refusent de céder face à ce nouveau coup de pression du régime Dodik contre la liberté d’expression.

Au Monténégro, dernier tour de piste pour le « seigneur » Đukanović

Milo Đukanović est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle monténégrine avec 35% des suffrages, mais il n’a aucune réserve de voix pour le second tour, prévu le 2 avril, où il sera opposé à Jakov Milatović, le candidat du mouvement L’Europe maintenant. « C’est la victoire de ceux qui ont combattu durant 30 ans », a déclaré ce dernier. Milo Đukanović est au pouvoir depuis trois décennies. En août 2020, son parti, le DPS, a été envoyé dans l’opposition. S’il perd effectivement le 2 avril, cela marquera un tournant historique pour le Monténégro.

« Notre économie n’était pas prête pour l’euro. » En Croatie, l’inflation continue d’augmenter, aggravée par le passage à l’euro, les salaires stagnent et de plus en plus de citoyens peinent à joindre les deux bouts. Pour le syndicaliste Matija Kroflin, seule une hausse généralisée des salaires pourra convaincre les travailleurs qui n’ont pas encore émigré de rester en Croatie. Entretien. Le 21 mars, au début du printemps, les derviches soufis célèbrent Sultan Nevruz, le « nouveau jour », un rituel durant lequel ils atteignent un état de transe. Reportage en images dans le sud de la Serbie, au Kosovo et en Macédoine du Nord.

