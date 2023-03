Climat: la Russie renonce à l’opération «Earth Hour» après avoir sanctionné WWF

La cathédrale Saint-Basile et le Kremlin à Moscou, lors de l'Earth Hour le 27 mars 2021.

Le Kremlin a annoncé ce vendredi 24 mars qu'il n'allait pas participer samedi à l'« Earth Hour », une opération mondiale d'extinction des lumières pour mobiliser contre le changement climatique, arguant que l'organisation, le WWF était un « agent de l'étranger ».

« Nous avons décidé de ne pas participer cette année à cette action », a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, expliquant que la décision avait été prise après que la célèbre ONG au panda a été classée « agent de l'étranger ».

Des sites emblématiques russes, dont la place Rouge et le Kremlin, éteignaient leurs lumières pour une heure le dernier samedi du mois de mars depuis 2009 dans le cadre de l'opération Earth Hour, une action d'envergure planétaire organisée par le Fonds mondial pour la nature. Début mars, la Russie a classé le WWF « agent de l'étranger », le ministère russe de la Justice l'accusant de « tenter d'influencer les décisions des autorités russes » et d'« entraver la mise en place des projets industriels et d'infrastructure » sous prétexte de défendre l'environnement.

Les autorités ont mis en place ce statut juridique infamant pour compliquer l'action d'organisations et d'individus critiquant le pouvoir russe en les soumettant à de très lourdes procédures administratives qui, en cas de violations, peuvent aboutir à des sanctions pénales. Le label rappelle celui « d'ennemi du peuple » de l'époque soviétique.

Le discours de plus en plus climatosceptique de la Russie

L'antenne russe du WWF a annoncé mercredi sur son site qu'il est possible de soutenir l'Earth Hour et l'organisation en ligne, mais a appelé les internautes à ne pas utiliser le logo et le nom du Fonds pour ne pas s'exposer à des poursuites.

Ces dernières années, la Russie de Vladimir Poutine, grand producteur d'hydrocarbures, a adopté un discours de plus en plus climatosceptique, critiquant les pays occidentaux pour leurs efforts de transition énergétique.

Ce discours et la répression des organisations critiquant le pouvoir russe s'est encore accélérée depuis février 2022 et l'assaut de la Russie contre l'Ukraine.

