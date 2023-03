Emmanuel Macron et Giorgia Meloni veulent travailler de concert sur la crise tunisienne

Le Premier ministre italien Giorgia Meloni s'adresse aux médias après un sommet de l'UE, au siège de l'UE à Bruxelles, le 24 mars 2023. © JOHN THYS / AFP

La crise qui frappe la Tunisie, et ses possibles conséquences en matière migratoire, a été abordé lors du Conseil européen. Un sujet sur lequel Giorgia Meloni et Emmanuel Macron ont discuté en tête-à-tête tard dans la soirée du jeudi 23 mars, au cours d’un entretien d’1h40, d’où il ressort une volonté de coopération entre Rome et Paris.