L'Espagne touchée par son premier grand incendie de l'année 2023

Premier grand feu de l’année en Espagne, dans la région de Valence (ouest), non loin de Castellon dans les terres. Près de 3 800 hectares sont déjà partis en fumée et les flammes menacent le parc naturel de la Sierra de Espadan. Le dérèglement climatique avec des températures trop élevées pour la saison favorisent l’extension de l’incendie.

Avec notre correspondante à Madrid, Diane Cambon

Avec des températures prévues de 30 °C ce week-end dans la région de Valence et une humidité dans l’air de 30% bien inférieure à la moyenne, la forêt de Castellon formée de pins et chênes-liège est un véritable brasier.

D’autant que le bois sec s’est accumulé durant tout l’hiver. Près de 1 500 personnes vivant dans les petits villages de la région de l’Aragon, où a commencé le feu, ont dû être évacuées alors qu’environ 500 personnes tentent d’éteindre les différents incendies au sol et quelques 20 avions bombardiers d’eau ont été déployés.

Or, les vents qui soufflent à plus de 30 km/h rendent très difficiles et très dangereux la tâche des pompiers. L’Espagne qui est ravagée par les flammes en été, connaît à chaque fois des incendies plus tôt dans l’année, notamment à cause du changement climatique.

Des sécheresses chroniques

La péninsule ibérique souffre de sécheresses chroniques. Depuis décembre, certaines régions du pourtour méditerranéen n’ont reçu aucune précipitation.

À cela s’ajoutent les difficultés financières des régions espagnoles pour embaucher des pompiers durant les mois d’hiver, dont le travail consiste à nettoyer les forêts de tout le bois mort afin d’éviter les incendies dès les premières chaleurs.

(19:41h) 🌪️Imagen de la columna convectiva del #IFVillanuevaViver desde el PMA. pic.twitter.com/XYSHDrXqK2 — Emergències 112CV (@GVA112) March 24, 2023

