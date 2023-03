Un sommet européen marqué par les dissensions sur le nucléaire

Le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, lors du sommet de l'UE à Bruxelles, jeudi 23 mars 2023. AP - Olivier Matthys

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Réunis pour deux jours à Bruxelles, les dirigeants des Vingt-Sept ont notamment discuté, jeudi 23 mars, de l'Ukraine et des moyens de renforcer la compétitivité et l'autonomie stratégique de l'économie européenne. Une question sur laquelle s'opposent partisans et détracteurs du nucléaire et qui tend depuis plusieurs mois les relations entre Paris et Berlin.