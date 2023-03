Réforme des retraites: les médias russes se moquent de la France

Les protestations contre la réforme des retraites en France sont aussi largement commentées dans la presse et sur les chaînes de télévisions russes. Comme du temps des manifestations des « gilets jaunes », elles se délectent de la crise.

Publicité Lire la suite

Des poubelles en feu, des tas d'ordures, des heurts entre policiers et manifestants, des interpellations brutales : les images montrant une France qui donne l'impression de sombrer dans le chaos se multiplient sur les chaînes de télévision russes.

« Les ordures et les rats sont partout », titre un média en ligne, « Paris se noie dans les ordures, des rats ont envahi les rues », renchérit un autre.

Dans un pays où les manifestations sont interdites, où toute voix discordante peut se retrouver en prison, les médias insistent sur les centaines de manifestants arrêtés.

Emmanuel Macron a déjà dépensé dix milliards d'euros pour la guerre en Ukraine. Pour compenser, il doit augmenter l'âge de la retraite, explique-t-on à la télévision, oubliant, au passage, que Vladimir Poutine avait pris une mesure similaire, très impopulaire, en 2018.

La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova se demande, sur Telegram, quand Emmanuel Macron « va-t-il fournir des armes aux citoyens français pour soutenir la démocratie et la souveraineté du pays ? »

La présentatrice star de la première chaîne russe, Olga Skabeïeva, interprète à sa manière un sondage qui indique que les Français dépensent moins pour leur hygiène corporelle, sur fond d'inflation :

« Désormais, on peut sentir cette odeur particulière non seulement dans les rues où les éboueurs sont en grève, dit-elle, mais aussi dans les lieux publics, où se rassemblent les russophobes français sales et négligés. »

► À lire aussi Réforme des retraites : net rebond de la mobilisation dans toute la France

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne